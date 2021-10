Spätsommer beschert guten Jahrgang

Ein intensives Weinbaujahr liegt hinter den Wengertern der Mitgliedsgemeinden der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim. Erst der Spätsommer und die Witterung im Frühherbst sorgten für gute Ergebnisse.

Markelsheim. Die späte warme Witterung bildete die Grundlage für das Heranreifen eines qualitativ und quantitativ zufriedenstellenden Jahrgangs 2021. „Das Jahr 2021 wird den Weinbaukollegen nicht nur im ganzen Anbaugebiet Württemberg sondern auch unseren Genossenschaftsmitgliedern hier im oberen Taubertal in Erinnerung bleiben“, fasste der Vorstandsvorsitzende der WG Markelsheim und Vorsitzende des Weinbaubezirks Kocher-Jagst- Tauber, Michael Schmitt die Situation resümierend zusammen. Auch er selbst, so Schmitt, könne sich in seiner über 30-jährigen Arbeit als Wengerter und Zugehörigkeit zu den Gremien der Genossenschaft, nicht an einen so außergewöhnlichen Witterungsverlauf erinnern.

Spätfröste, Hagel, eine extrem feuchte Witterung in den Sommermonaten und ein dadurch hoher Infektionsdruck mit Pilzkrankheiten: Der Weinbau erlebte die ganze Bandbreite des Klimawandels. Dass es letztendlich doch noch zu einem ordentlichen Ergebnis reichte, sei umso erfreulicher.

Kühles Frühjahr

Bedingt durch einen kalten April und einen kühlen Mai und dem damit verbundenen geringen Wachstum in den Weinbergen, begann die Lese der Trauben in Markelsheim und den Mitgliedsgemeinden Elpersheim, Weikersheim, Schäftersheim, Laudenbach, Vorbachzimmern, Ebertsbronn, Hagen, Queckbronn, Creglingen, Oberstetten und Niederstetten relativ spät.

Besonders die Bekämpfung der Peronospora (Falscher Mehltau) stellte die Wengerter in Tauber- und Vorbachtal vor große Herausforderungen im Bemühen, die Reben gesund zu erhalten, erinnerte Schmitt noch einmal an die zurückliegenden Monate.

Auf der Zielgeraden

Die Hauptlese im Herbst 2021 begann Mitte September mit den Sorten Acolon, Bacchus, Müller-Thurgau, Schwarzriesling, Zweigelt, Kerner, Grauburgunder und Spätburgunder. „Nach 20 Lesetagen biegen wir jetzt mit der Ernte der Silvaner- und Rieslingtrauben in die Zielgeraden ein“, erklärte Michael Schmitt im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten im Gewann „Klinge“ in der Lage Tauberberg, den Ablaufplan.

Qualität hat sich verbessert

Von Woche zu Woche, so Michael Schmitt, habe sich die Qualität der Trauben verbessert, was zu dem letztlich insgesamt zufriedenstellenden Gesamtergebnis mit Durchschnittserträgen zwischen 110 und 120 Kilogramm je Ar beigetragen habe. Die Mostgewichte (Oechslegrade) schwanken zwischen 75 und 90 Grad. Der Grauburgunder habe sogar die Marke von 90 Grad Oechsle geknackt.

Bereits im Januar können die Liebhaber der Markelsheimer Genossenschaftsweine mit dem fruchtig-spritzigen 21er anstoßen. „Damit, so Michael Schmitt, sind unsere Wünsche in Erfüllung gegangen, auch wenn es kein Spitzenjahrgang wurde“.

Eiswein als „Ass im Ärmel“

Ein Ass haben die Markelsheimer Wengerter allerdings noch im Ärmel: Bedingt durch den späten Lesebeginn und den aktuell guten Zustand der Trauben, bleiben in bestimmten Parzellen in Markelsheim und in Weikersheim auf rund 25 Ar die Beeren am Stock, um einen Eiswein keltern zu können. Erforderlich sind dafür Temperaturen um minus 7 bis 8 Grad Celsius, damit die Beeren zum Lesezeitpunkt vollkommen durchgefroren sind.

Auch mit dem Ergebnis der zurückliegenden Landesweinprämiierung für das Verbandsgebiet Württemberg, bei der Markelsheimer Genossenschaftsweine der Jahrgänge 2018 bis 2020 in die Verkostung kamen, ist der Vorstandsvorsitzende sehr zufrieden. Das Ergebnis wird am 27. Oktober in Heilbronn bekannt gegeben.