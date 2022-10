Sonne und Wolken

Nicht muh, nicht mäh: So richtig entscheiden kann sich dieser Oktober nicht, aber er bringt in der nächsten Zeit wenigstens ein paar milde und hübsche Tage zwischendurch. „Goldoktober“ nennt man das dann, denn die Zeiten eines Altweibersommers sind mittlerweile abgefahren. Während der Begriff „goldener Oktober“ nämlich lediglich Sonnenschein und Kontraste in der Natur benötigt, wäre der Altweibersommer auch noch an spätsommerliche Temperaturen gebunden. Das wird nun reichlich schwierig. Immerhin verlieren wir in diesem Monat insgesamt über eine Stunde und 45 Minuten an Tageslänge, und durch die Zeitumstellung am Monatsende ist die Sonne dann sogar zwei Stunden eher weg als zu Monatsbeginn, zugunsten der Morgenstunden.

Der Samstag bringt zunächst Wolken und vereinzelt leichten Regen, über Mittag und am Nachmittag dann auch Sonne. Spätnachmittags sind nochmals vereinzelt Schauer möglich. 14 Grad in Adolzhausen, 17 in Creglingen.

Am Sonntag dauert es vor allem an der Tauber stellenweise länger bis Frühnebel verschwunden ist. Sonst und danach wird es aber meist sonnig und trocken. Wieder 14 Grad in Schonach, bis 17 in Bad Mergentheim. Nur bei längerem Nebel bliebe es etwas frischer, und in den Nächten ist bei 5 bis 0 Grad häufiger Bodenfrost möglich.

In der neuen Woche wird der Montag mit 17 bis 21 Grad am wärmsten, bringt spätnachmittags und abends aber vereinzelte Schauer. Sonst geht es von Dienstag bis Donnerstag nach teils zähem Frühnebel mit einem Sonne-Wolken-Mix wohl trocken weiter bei 14 bis 18 Grad. Zum Wochenende deutet sich unbeständigeres und windigeres Wetter an. Andreas Neumaier