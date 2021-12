Sonderlob für Anna Wilke

Bad Mergentheim. Fünf junge Karatekas des TV stellten in der Prüfung zur nächsthöheren Gürtelstufe ihr Können unter Beweis. Für die Prüfung führten die Kinder Grundschultechniken (Kihon) und ihre Prüfungs-Katas (Schattenkampf) „Heian Shodan“ und „Heian Sandan“ vor und stellten sich in koordinierten Partnerübungen (Kumite) ihren Mitprüflingen. Prüferin Gabriela Schwarz gab der gesamten Gruppe ein Lob und hob besonders die starke Leistung von Anna Wilke hervor, die trotz geringerer Erfahrung und einer niedrigeren Gürtelstufe mit den anderen Prüflingen mithalten konnte und somit ihre Prüfung zum 8. Kyu (gelber Gürtel) bestand. Auch Ilka Rupp, Elisabeth Schütte, Lukas Zeiler und Eromose Hirschbühl können sich über ihre bestandene Gürtelprüfung freuen und tragen von nun an den 6. Kyu (grüner Gürtel).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1