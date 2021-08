Sonderführungen am Wochenende

Bad Mergentheim. Zwei Sonderführungen zu sehr unterschiedlichen Themen warten am kommenden Wochenende auf die Besucherinnen und Besucher im Residenzschloss Mergentheim. „Gezeichnet von Walt Disney“ - jahrzehntelang verschwanden die Künstler Carl Barks, Floyd Gottfredson und Al Taliaferro hinter dieser Angabe und wurden in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Die Ausstellung „Micky Maus & Donald Duck: Gezeichnet von Barks, Gottfredson, Taliaferro“ setzt die „Großen Drei“ und ihre sehr unterschiedlichen Bezüge zum Unternehmen „Disney“ ins rechte Licht und würdigt ihre Kunst erstmals in einer Zusammenschau. Am Samstag, 21. August, 14.30 Uhr findet eine Familienführung durch die Sonderausstellung mit Schlossführerin Christine Wahl statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 22. August, 14.30 Uhr, befasst sich Schlossführer Dr. Christoph Bittel unter dem Titel „Zwischen Fernweh und Beschaulichkeit. Adelsheim, Herzog Paul Wilhelm und Mörike“ mit Schloss- und Stadtgeschichte in ungewöhnlicher Verknüpfung. Die Führung spürt den Lebensläufen von drei sehr interessanten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts nach, die zwar Mergentheimer Zeitgenossen waren, aber letztlich ihre eigenen Wege gingen. Der Forschungsreisende Herzog von Württemberg und der Dichter Eduard Mörike sind international bekannt, der Freiherr von Adelsheim brachte es durch seine Sammlung zu lokaler Bedeutung. Was haben die drei heute noch zu sagen?