Sonderführung für Familien

Bad Mergentheim. Die Puppenstubensammlung im Residenzschlossumfasst nicht nur Puppenstuben, sondern auch Puppenkaufläden und -küchen, sogar ein Papiertheater. Die ältesten Gehäuse stammen aus der Zeit des Biedermeier, die jüngsten aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Schlossführerin Christine Wahl bietet am Samstag, 9. April, 14.30 Uhr, die Sonderführung „Von Kaufläden und Küchen. Vom Einkaufen früher und heute“ für Familien mit Kindern von fünf bis sechs Jahren an. Eine s „Rauchfangküche“ von 1850 und ein Kaufladen vom Anfang des 20. Jahrhunderts dienen als Ausgangspunkt für einen Vergleich mit heutigen Küchen und Lebensmittelmärkten. Anhand alter Gerätschaften und Einrichtungen lernen die Kinder und ihre Eltern das Leben und Arbeiten vor über 100 Jahren kennen und vergleichen es mit ihrem eigenen Leben in der heutigen Zeit. Treffpunkt: Schlosskasse, Anmeldung: Telefon 07931/123060.

