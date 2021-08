Sommercamp in Bad Mergentheim: Lernen, Spaß und Gemeinschaft leben

Keine Urlaubsreise machen zu können ist gerade für Kinder und Jugendliche eine einschneidende Erfahrung. Die typische Frage am ersten Schultag – wo warst du in Urlaub? – können nicht alle beantworten. Tatsache ist: Es gibt viele Familien, die sich schlichtweg keine Urlaubsreise leisten können. „Da muss man was tun“, sagte sich schon vor Jahren Nicolaj Imhof. Der pädagogische Mitarbeiter im

...