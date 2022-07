Sommer und kein Ende?

Main-Tauber-Kreis. In diesem Jahr scheint sich die Siebenschläferregel zu bewahrheiten. Zwischen dem 27. Juni und dem 10. Juli, das ist der Zeitraum den man anstelle des einzelnen Siebenschläfertages berücksichtigen sollte, stabilisierte sich die Wetterlage in weiten Teilen Europas.

Nun sieht es auch so aus, als würde das trockene Wetter bis weit in den August hinein anhalten zu wollen, was viele als „schön“ empfinden, in der Natur aber Besorgnis erregt. Hohe Temperaturen und viele Sonnenstunden sind die Parameter, die die Situation auch in der kommenden Zeit weiter verschärfen.

Letzten Dienstag stiegen die Temperaturen auf 35,1 Grad in Niederstetten, 36,9 in Freudenberg, und 38,5 in Bad Mergentheim.

Am Mittwoch gipfelte die Hitze bei 36,1 Grad in Niederstetten, 38,2 in Freudenberg, und 40,3 in Bad Mergentheim. Letzteres hätte in der Kurstadt einen neuen Allzeitrekord in Baden-Württemberg bedeutet, was der Deutsche Wetterdienst aber nicht so recht gelten lassen will. Die Station dort sei mittlerweile zu eingebaut, und daher nicht mehr repräsentativ für das mittlere Taubertal. Die Wahrheit dürfte irgendwo bei 39,x gelegen haben. Was zurzeit seltener vorkommt ist Regen, denn in den letzten 30 Tagen fielen gerade mal 18 bis 25 Liter pro Quadratmeter im nördlichen Kreisgebiet, etwas besser kam der Süden mit stellenweise 50 südwestlich von Bad Mergentheim weg. Das alles aber bei hohen Verdunstungsraten und viel Sonne, sodass die Niederschläge oft nur oberflächlich etwas brachten.

Betrachtet man die letzten 90 Tage sind im Landkreis von Nordwest nach Südost 60 bis 150 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, was einem durchschnittlichen bis guten Monatssoll entspricht. Dazu sind wir in diesem Juli schon jetzt beim Monatssoll an Sonnenstunden von rund 220 angekommen, und bereits der Juni brachte mit 290 Stunden satte 143 Prozent des Solls. Die Prognosen sind für Ferienkids gut, und für die Natur düster, denn wie eingangs erwähnt tut sich in der Fläche in Sachen Niederschlag nichts. Auch werden noch einige Hitzespitzen für eine weitere Verschärfung sorgen, und gelegentliche Schauer und Gewitter können zwar heftig ausfallen, bringen aber nur punktuell und oberflächlich vorübergehende Entspannung.