Sommer bleibt noch

Zwischen Wertheim und Tauberbischofsheim, und vor allem nordöstlich davon zur Landesgrenze, hat es in den letzten drei Monaten oft erst 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter geregnet, bei einem Soll von etwa 65 pro Monat.

Gar nicht mal so überspitzt formuliert müsste es jetzt quasi zwei zusätzliche Monate regnen, um das wieder aufzuholen. Nun kommt Tief „Ornelia“, das die eine oder andere Wiese vielleicht wieder grün macht. Gegen die Dürre im Boden reicht es also nicht, aber hilft. Der Spuk ist allerdings schnell vorbei. Kommende Woche wird’s schon wieder freundlicher, auch wenn man dann langsam an jeder Ecke merkt, dass der Sommer einen ordentlichen Gang zurückschaltet.

Der Samstag bringt nur gelegentlich Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich immer wieder regionale Schauer und Gewitter, die nicht jeden betreffen, aber an manchen Stellen dann doch heftig ausfallen können. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad in Wermutshausen, mit etwas Sonne zwischendurch bis 26 in Bad Mergentheim.

Etwas Nebel und dichtere Wolken kann es dann am Sonntag vor allem vormittags noch geben, sonst zeigt sich bereits wieder häufiger die Sonne, es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 24 Grad in Boxberg, bis 27 in Creglingen.

Zu Wochenbeginn bringt ein neues Hoch schönes Spätsommerwetter bei 26 bis 30 Grad. Zwischen Mittwoch und Freitag ist sich die Welt der Wettermodelle noch nicht einig, ob uns ein Tief mit gelegentlichen kühlen Schauern beglückt, ehe es zum Wochenende wieder freundlicher, aber bei 21 bis 25 Grad wohl gemäßigt warm zugehen dürfte. Andreas Neumaier