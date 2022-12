Bad Mergentheim. Eine Insulinpumpe im Wert von rund 3000 Euro wurde von einem bislang unbekannten Täter im Solymar in Bad Mergentheim gestohlen. Zwischen 12 und 15.30 Uhr am Samstag begaben sich die Unbekannten zu dem Liegebereich der 41-jährigen Besitzerin und entwendeten den medizinischen Gegenstand. Die Pumpe war auf einer Tasche in ein Handtuch eingewickelt im Schwimmbadbereich abgestellt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990.

