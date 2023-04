Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freizeiteinrichtung in der Kurstadt - Investitionen in eine Poolbar, einen neuen Ruhebereich und regenerative Energien geplant. Betreiber ist zufrieden „Solymar“-Therme in Bad Mergentheim zählte 286 000 Gäste

Im nächsten Jahr feiert die 2014 modernisierte „Solymar“-Therme ihren zehnten Geburtstag. Bis dahin soll es eine Poolbar, einen zusätzlichen Ruhebereich und weitere Investitionen geben. 2022 zählte man übrigens 286 000 Gäste – ein neuer Höchstwert!