Solidarität mit der Ukraine

Bad Mergentheim. Der Rotary Club Bad Mergentheim hat 10 000 Euro für die ukrainische Stadt Nowowolynsk gespendet.

Manchmal führen Umwege zum direkten Ziel – was zunächst verwirrend klingt, macht beim genaueren Hinsehen sehr viel Sinn: Die Stadt Crailsheim unterhält eine Städtepartnerschaft mit dem polnischen Biłgoraj und diese wiederum mit der Stadt Nowowolynsk im Nordwesten der Ukraine.

Über diesen Zusammenhang informierte Manfred Salinger, Präsident des Partnerschaftskomitees bei der Stadt Crailsheim und Mitglied im Rotary Club Crailsheim, seine rotarischen Freunde in Bad Mergentheim – allen voran den aktuellen Präsidenten Marcus Wirthwein.

Nach einer kurzen Vorstandssitzung wurde beschlossen, dem Sonderkonto der Stadt Biłgoraj 10 000 Euro zu überweisen, damit das Geld direkt den vom Krieg betroffenen Menschen in der ukrainischen Stadt Nowowolynsk hilft.

Stadt überfüllt

Die Stadt liegt ganz in der Nähe der polnischen Grenze, rund 120 Kilometer nördlich von Lwiw, im deutschsprachigen Raum bekannt als Lemberg. Aufgrund der geographischen Lage im Westen der Ukraine ist die Stadt aktuell mit Flüchtlingen aus den umkämpften Gebieten überfüllt, die alltägliche Not ist sehr groß.

Riesiger Zustrom

Auch die polnischen Städte verzeichnen einen Flüchtlingszustrom, den es so in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Bemerkenswert ist die Hilfsbereitschaft über alle Grenzen hinweg. Der Bürgermeister der Stadt Biłgoraj, Janusz Rosłan bedankte sich bereits für die Überweisung und bestätigte den Erhalt der Spendensumme. Der Rotary Club Bad Mergentheim will mit dieser Spende seine Solidarität mit Biłgoraj und Nowowolynsk zum Ausdruck bringen hofft auf ein baldiges Kriegsende.

