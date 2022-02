Sogar eine weggeworfene Hantelbank aufgelesen

Bad Mergentheim. Coronabedingt kamen am Samstag nicht ganz so viele Fischerinnen und Fischer zur der Tauberufer-Reinigungsaktion des Fischereivereins Bad Mergentheim wie üblich. Immerhin 36 Anglerinnen und Angler trafen sich am Alten Sportplatz in Igersheim. Die Teams waren schnell gebildet, und Müll aufzulesen gab es – wie leider üblich – wieder jede Menge. Glasscherben und Flaschen, Dosen, Papier, Karton, Plastiktüten, Autoreifen und -felgen, Hausmüll lasen die Helfer auf und fanden sogar eine Hantelbank und ein Verkehrsschild. Unser Bild zeigt die Mitmacher vor einem mit Müll beladenen Hänger. Zum Schluss gab es noch ein kräftiges Vesper. Bild: Fischereiverein

