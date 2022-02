Bad Mergentheim. „Seit Monaten sorgt die Verkehrssituation in Bad Mergentheim für Gesprächsstoff und für viel Aufregung“, meldet sich die SPD-Fraktion im Bad Mergentheimer Gemeinderat in einer Pressemitteilung zu Wort.

Zu den so genannten „Hot Spots“ der Verkehrsthemen gehöre die Verkehrssituation in der Herrenwiesenstraße. Vertreter der SPD-Fraktion hätten sich deshalb mit zwei Vertreterinnen der Anwohner, Simone Schmidt und Christina Geiger, zu einer gemeinsamen Besichtigung vor Ort getroffen. Zweck war, sich „einen realistischen Eindruck der Lage“ zu verschaffen. „In der Fraktionsberatung wurde eines ganz klar: so wie jetzt kann es nicht bleiben“, schreibt die SPD-Fraktion. Man drängt darauf, dass beschlossene, aber noch nicht durchgeführte Maßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt würden. Das betreffe eine Ampelanlage beim bestehenden Fußgängerüberweg nahe der Einmündung Ölsteg sowie die Schaffung eines zweiten beampelten Überwegs zwischen Diesel- und Daimlerstraße.

„Die Sicherheit für Fußgänger an der Querungshilfe bei der Einmündung der Max-Eyth-Straße muss erhöht werden, durch bauliche Maßnahmen und Beleuchtung“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Herrenwiesenstraße müsse harmonisiert werden. Es sei höchst verwirrend, wenn alle paar Meter eine andere Höchstgeschwindigkeit gelte.

Für Radfahrer solle ein direkter Anschluss in Richtung Innenstadt über das Rudolf-Areal geschaffen werden. Digitale Geschwindigkeitstafeln mit sogenannten „Smileys“ hätten sich bewährt. Das solle man auch in der Herrenwiesenstraße nutzen. Das beschlossene Verkehrsmodell müsse einen möglichen Ringverkehr Max-Eyth-Straße – Ölsteg/bzw. Riedstraße – Herrenwiesenstraße und eine direkte Anbindung der Max-Eyth-Straße auf die Bundesstraße 290, etwa in Höhe des „Mc Donald’s“ in die Verkehrssimulation einbeziehen. By-Pässe am Kreisverkehr Ried könnten dort den Verkehrsfluss optimieren, glaubt die SPD-Fraktion. Außerdem müsse an dieser Stelle die Möglichkeit für Fußgänger, über die Straße zu kommen, verbessert werden. Die Brachflächen an der Herrenwiesenstraße könnten für Parkflächen genutzt werden, als Kompensation für wegfallende Parkplätze und ein erweitertes Angebot für die Anwohner und Berufstätige bieten. Die Bushaltestellen sollten zeitnah barrrierefrei gestaltet und überdacht werden.

Die SPD-Fraktion werde entsprechende Anträge in den Gemeinderat einbringen. Bt