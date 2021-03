Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Bad Mergentheim - Vorbereitungen auf die Landtagswahl am 14. März laufen auf Hochtouren / Klare Regeln auch in Corona-Zeiten So viele Briefwähler wie noch nie

Auf bis zu 6000 Briefwähler stellt sich die Stadt Bad Mergentheim in Sachen Landtagswahl ein. Das wären dann über 35 Prozent aller Wahlberechtigten.