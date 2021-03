Bad Mergentheim. Die automatische Rechtschreibprüfung und -korrektur kann im Redaktionsalltag eine gute Ergänzung sein. Sie ist aber nicht nur Segen, sondern manchmal auch Fluch – wie in diesem Fall. Denn vergangenen Freitag berichtete die Redaktion über den „drohenden Konzessionsverlust für Bars und Clubs im Main-Tauber-Kreis“ und zeigte dazu ein Foto von einem Skelett im Gartenstuhl vor dem Bad Mergentheimer Café Europa am Marktplatz (!) – und nicht „Parkplatz“, wie in der Ausgabe fälschlicherweise zu lesen stand. Das Skelett soll eine Mahnung sein, die Gastronomie im Dauer-Lockdown nicht zu vergessen und ihr bald wieder eine Chance auf vollständige Öffnung zu geben. sabix