Silke Karl-Ulshöfer verpflichtet

Bad Mergentheim. Silke Karl-Ulshöfer aus Edelfingen rückt für den verstorbenen Stadtrat Heinz-Joachim Kuper in den Gemeinderat nach. Die 51-jährige Krankenschwester gehört den Freien Wählern an, ist verheiratet, hat zwei Kinder und sitzt seit 2009 im Edelfinger Ortschaftsrat. Nachdem der Gemeinderat ihre Berufung ins Gremium einstimmig bestätigt hatte, übernahm Oberbürgermeister Udo Glatthaar die feierliche Verpflichtung, die mit einem Ellenbogenschlag (statt Handschlag) coronakonform endete. Silke Karl-Ulshöfer wird Mitglied im Bauausschuss und im Gemeinsamen Ausschuss. Stellvertreter-Posten bekleidet sie künftig im Verwaltungs- und Umlegungsausschuss sowie im Werbebeirat und in der Personalauswahlkommission. sabix

AdUnit urban-intext1