Sießener Schwestern beten weiterhin für Schüler

Bad Mergentheim. In der kommenden Woche starten auch die Prüfungen an den Realschulen, Werkreal- und Hauptschulen. Die folgenden Tage sind für viele und Schüler von ihren Abschlussprüfungen geprägt. Das Katholische Jugendreferat und das Stadtkloster wollen die Prüflinge durchs gemeinsame Gebet unterstützen, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie.

Bereits Anfang Mai nahm dieses Gebets-Angebot – damals vorwiegende genutzt von und für junge Menschen, die vor dem schriftlichen Abitur standen – an Fahrt auf. Über 150 Namen von Prüflingen wurden so bereits an die Sießener Schwestern weitergegeben mit der Bitte, für diese jungen Menschen zu beten.

Auch das Radio wurde auf die Aktion aufmerksam und eine der Organisatorinnen, Schwester Clara Maria Worf, Dekanatsjugendseelsorgerin, wurde dazu interviewt. „Mich begeistert, dass sowohl einzelne Prüflinge selber, als auch deren Verwandte, Freunde oder auch Klassenlehrerinnen die Namen an uns senden“ so Worf.

Auch Auszubildende dabei

Aber nicht nur Schülernamen werden übermittelt, sondern auch „eine Auszubildende im Geigenbau sollte in das Gebet mit eingeschlossen werden“ so Dekanats-jugendreferent Matthias Reeken.

Für das Stadtkloster, zieht Schwester Birgit eine Zwischenbilanz: „Mit dieser Aktion haben wir scheinbar einen Nerv getroffen. Die Menschen sind in diesen unsicheren Zeiten dankbar dafür, dass sich andere Menschen mit ihnen und Gott im Gebet verbinden.“

Noch bis Mitte Juli soll die Aktion fortgeführt werden. Die Prüflinge können ihren Vornamen an Schwester Clara Maria senden, und die Sießener Schwestern werden diese jungen Menschen in der Prüfungsphase mit ins Gebet nehmen. Es dürfen auch mehrere Namen genannt werden. Namensnennungen können ab sofort per Mail an Cmworf@bdkj-bja.drs.de geschickt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in der Kirche des Stadtklosters Namen an eine Pinnwand zu heften.

