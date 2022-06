„Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten“

Löffelstelzen. Die aus Röttingen stammende Journalistin, Autorin und Übersetzerin Jutta Hajek kommt immer wieder gern in ihre Heimat, auch wenn ihr Lebensmittelpunkt inzwischen im Taunus liegt. Dort und im Westerwald ist sie mit einer ungewöhnlichen Familie befreundet, den Müllers, die väterlicherseits aus Löffelstelzen kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Selten zuvor habe sie so heitere, gelassene, mutige und glaubensstarke Persönlichkeiten getroffen wie Maria, Stefan und Christof Müller. Auch Vater Josef muss so gewesen sein. Mit ihm und ihrer Mutter teilen die Söhne einen Gendefekt, der ihnen früh das Augenlicht nahm.

Dass ihre Freunde blind sind, vergesse sie oft, erzählt Jutta Hajek; wenn sie nach einem Besuch abends aufbreche, müsse sie sich immer ganz bewusst daran erinnern, bei Müllers das Licht auszuschalten. Vergäße sie das, würde die Glühbirne unter Umständen tagelang vor sich hinleuchten.

Mehr zum Thema Röttingen Pater Tobias läuft gegen die Armut Mehr erfahren

Der Kontakt ergab sich vor Jahren am Rand von Hajeks journalistischer Arbeit. Es war der Studienrat Christof Müller, den sie zuerst kennenlernte. Als Kind konnte er noch etwas sehen, schon während des Studiums war er auf Vorleser angewiesen. Das ist bis heute so, etwa beim Korrigieren von Klassenarbeiten.

Inklusion ist keine Einbahnstraße

Der Studienrat unterrichtet Theologie und Geschichte an einem ganz normalen Gymnasium. Der Mittfünfziger ist auch bei Ausflügen dabei, leitet sie teilweise selbst. „Inklusion ist keine Einbahnstraße“, gehört zu seinem Credo für Blinde und Menschen mit anderen Handicaps: Nicht nur die Gesellschaft müsse Behinderte inkludieren, sondern sie selbst sich auch in die Gesellschaft.

Sein ein Jahr älterer Bruder Stefan lebt in Hadamer im Westerwald. Er wurde vor mittlerweile 25 Jahren als erster Blinder in Deutschland zum Priester geweiht und betreut in mehreren Orten im Westerwald die für ihn zu Fuß erreichbaren katholischen Gemeinden.

Der Langstock und die Geräusche des Bächleins, der Straßen und der Vegetation weisen ihm den Weg auf den mittlerweile vertrauten Pfaden. In seinen Kirchen kennt er sich so gut aus, dass er da nicht einmal auf den Langstock angewiesen ist. Für ihn, seinen Bruder und ihre Mutter, die als sehbehindertes Mädchen im sogenannten Dritten Reich ihre Blindheit verstecken musste, um nicht „abgeholt“ und als „lebensunwert“ liquidiert zu werden, war die zur Blindheit führende Sehschwäche einfach eine herausfordernde Rahmenbedingung, von der sie sich nicht unterkriegen ließen.

Alle drei sind gesellige Menschen, die gern mit anderen Kontakt haben, mit großem Interesse aktiv am kommunalen Leben teilhaben und in ihren Kirchengemeinden aktiv sind. Christof Müller gehört in seiner Heimatstadt dem Gemeinderat an. Erst, als sie schon gut ein Jahr mit den drei Müllers befreundet war, fragte Jutta Hajek vorsichtig an, ob sie ein Buch über die Familie schreiben dürfe.

Sie sagten zu, und es folgten viele Gespräche. „Es war ein Herzensprojekt“, berichtet die Autorin, die an der für sie selbst so inspirierenden Freundschaft möglichst viele Menschen teilhaben lassen wollte.

Deshalb brachte sie die Erinnerungen und Berichte von Maria, Stefan und Christof sozusagen als Ghostwriter wie von ihnen selbst erzählt zu Papier, auf rund 80 Seiten die über 80 Lebensjahre von Mariechen Müller, auf je rund 50 Seiten, was Pfarrer Stefan Müller und sein Bruder Christof Müller zu erzählen bereit waren.

Es sind lebendige, humorvolle und ganz und gar uneitle Berichte, die Jutta Hajek mit einigen wenigen Bildern und einem kurzen Bericht über ihre persönlichen Begegnungen mit der Familie ergänzt hat. Hilfreich für Betroffene und Angehörige dürfte die kleine Website-Sammlung sein, die ganz hinten im Buch zu finden ist.

Erst als das Manuskript komplett fertig war, nahm sie für dieses erste ihrer Bücher Kontakt zu Verlagen auf.

Unter dem Titel „Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten – Eine blinde Familie beweist, dass man jedes Hindernis überwinden kann“ erschien der gut 220 Seiten starke Band 2019 im zur Münchener Verlagsgruppe Droemer Knaur gehörenden bene!-Verlag. Am 11. Juli stellt sie das Buch gemeinsam mit Stefan Müller in Löffelstelzen vor, der Heimat von Josef Müller. Die um 19.30 Uhr beginnende Lesung im Gemeindesaal (Alte Würzburger Straße 19, Eingang Ketterwaldweg, Parkplätze an der Kirche) könnte sich zum Familientreffen entwickeln: In Löffelstelzen leben etliche Verwandte von Josef Müller.

Der Abend werde ganz sicher unterhaltsam, verspricht Jutta Hajek: Müllers singen gern, und so spielt auch Musik eine Rolle – und es werde immer viel und herzlich gelacht, wenn eine oder einer der Müllers dabei seien. Der Eintritt zur Lesung ist frei, die Veranstalter freuen sich über Spenden.