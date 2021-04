Bad Mergentheim. Sieben Schülern des Deutschorden-Gymnasiums wurde ihr Zertifikat „Vertiefungskurs Mathematik“ durch Schulleiter Christian Schlegl überreicht. Der Vertiefungskurs ist seit dem Schuljahr 2013/14 in Baden- Württemberg als regulärer zweistündiger Wahlkurs von den Schülern der Kursstufe wählbar. Ihr Zertifikat erhielten Britta Handrup, Hannes Nique, Maxim Siebert, Alexander Veselov, Jannik Schurk, Justin Walbert und Annika Kraus. Kurslehrer war Jürgen Appel. Die DOG-Schüler erreichten einen sehr guten Durchschnitt von 17,9 von 28 möglichen Punkten; vier erlangten die Exzellenzstufe. Landesweit nahmen 629 Schüler an der Zertifikatsklausur 2020 teil. Der landesweite Durchschnitt lag bei 14,2 Punkten. Seit der Einführung des Vertiefungskurses 2013/14 kam am DOG in jedem Schuljahr einer zustande. pm

AdUnit urban-intext1