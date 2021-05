Sieben Kirchengemeinden feierten gemeinsam

Eine gelungene Premiere feierten die sieben evangelischen Kirchengemeinden im Bereich von Bad Mergentheim und Igersheim. Erstmals fand ihr Distrikts-Gottesdienst im Inneren Schlosshof statt.

Bad Mergentheim. Eigentlich verwunderlich, so äußerten etliche Besucher der Feier, dass das stilvolle Ambiente zwischen Schlosskirche und Kapitelsaal noch niemals für einen gemeinsamen Gottesdienst genutzt worden war. Doch „Gottesdienst mit Vielen zu feiern“, so stellte Pfarrerin Regina Korn fest, „ist in Zeiten der Corona-Pandemie eine Herausforderung“.

Selbst die Schlosskirche ist da schnell zu klein, der weite Raum des Innenhofs aber bot genügend Platz für die zahlreichen Besucher aus den beteiligten Gemeinden Edelfingen, Igersheim, Herbsthausen, Wachbach, Neunkirchen, Althausen und Bad Mergentheim. Zwei Meter Abstand verlangt die kirchliche Ordnung und passend waren Holzklötzchen auf dem Boden verteilt. Viele saßen hier auf Stühlen, Andere standen gerne – das warme Wetter trug zur guten Stimmung ebenfalls bei.

Die Orgel durfte drinnen bleiben, ein Ensemble des Bad Mergentheimer Posaunenchors, platziert mit dem geforderten Abstand, gestaltete den Gottesdienst auf hohem musikalischem Niveau. Eine große Freude war es für die Besucher, dass man nach vielen Monaten endlich einmal wieder die vertrauten Lieder gemeinsam singen durfte. Das ist nach der Corona-Verordnung nur im Freien erlaubt.

Über die unterschiedlichen Begabungen der Menschen als individuelle Geistesgaben predigte der Igersheimer Pfarrer Uwe Krauß in klaren wohlbedachten Worten. „Wenn alle ihre Gaben bei sich entdecken und sie nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft einbringen, dann wird das Leben besser für viele“, betonte er.

Zum Abschluss erfreute der Posaunenchor Ohren und Herzen der Teilnehmer mit dem Reinhard-Mey-Lied „Über den Wolken“. Beschwingt, ermutigt und fröhlich kehrten sie dann zurück in ihre Orte – im Ohr noch den Kernsatz von Pfarrer Uwe Krauß: „Die wichtigste Begabung, die es gibt, ist: ein Mensch zu sein“. peka

