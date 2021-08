Sieben Jugendliche konfirmiert

Neunkirchen. Pünktlich auf 10 Uhr riss der wolkenverhangene Himmel über Neunkirchen auf und so konnte der Festgottesdienst wie geplant draußen vor der Kirche gefeiert werden. Der festliche Gottesdienst stand unter dem Thema „Freunde fürs Leben“. Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch den festlich-feierlichen Gottesdienst – die Konfirmandinnen und Konfirmanden trugen vor, was sie unter Freundschaft verstehen und Pfarrer Bernd Rampmeier (im Bild rechts) veranschaulichte in seiner lebensnahen Predigt, wie sich die Freundschaft Gottes zu den Menschen im Leben zeigen kann. Passend zum Thema überreichte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats den Jugendlichen ein Freundschaftsbändchen und lud die Konfirmierten ein, Kirche und Gemeinde auch in Zukunft aktiv mitzugestalten. Konfirmiert wurden in Neunkirchen (von links): Marcel Brenner, Stacy Standke, Alessandro Schlemmer, Clara Widmayer, Leon Jäger, Nina Busch und Yoan Rautenberg. Bild: S. Querbach

