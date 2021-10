Sie gehören zum Haus wie das Amen in der Kirche

Bad Mergentheim. Lange ist es her. Da stand sie, erhöht auf einer Mauer, von einem Baldachin vor der Sonne und dem Regen geschützt. Um sie herum kleine, geduckte Häuschen. Der Schatten ihrer fast erhaben wirkenden Erscheinung fiel auf die Krumme Gasse, die es heute noch gibt. Die Häuschen aber und die himmlische Königin sind dort längst verschwunden.

Nikolaus Riegel, königlich-württembergischer Staatsstraßenwart und Großvater von Klaus Riegel, hat das Gebäude Krumme Gasse Nr. 20 um 1914 erworben. Damals stand die Madonna, wie sie allgemein genannt wurde, schon auf der Mauer des Anwesens. Und dort konnte sie auch bis in die 1980er Jahre bewundert werden. Dann verließ Klaus Riegel mit seiner Familie die Krumme Gasse, zog in sein neues Heim Am Eissee und nahm die Madonna mit.

Die Figur der Himmelskönigin war aber schon alt geworden. Der Zahn der Zeit hatte lange an ihr genagt. Eine Hand, in der sie eine Lilie trug, war abgebrochen oder gar abgeschlagen worden. Also wurde sie zwischengelagert, bis sie von Norbert Eckert im Auftrag der Familie Riegel restauriert wurde, um wieder aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und das Licht der Öffentlichkeit im Vorgarten des Riegelschen Hauses Am Eissee zu erblicken. Dort steht sie wieder im Glanz ihrer alten Herrlichkeit, wobei verloren gegangene Teile ersetzt wurden. Sie ist aber, wie Restaurator Norbert Eckert und Klaus Riegel betonen, keine Madonna, sondern eine Immaculata.

Es gibt einen großen Unterschied in der christlichen Kunst zwischen einer Madonna und der Immaculata. Bei einer Madonna handelt es sich in der Regel um die Darstellung der Gottesmutter mit ihrem Kind. Immaculata ist dagegen der Ehrenname in der katholischen Kirche für Maria und meint die „Unbefleckte“, die ohne Erbsünde geboren wurde (unbefleckte Empfängnis). Besonders beliebt war dieses verklärte Marienbildnis im Barock.

Die Immaculata im Riegelschen Vorgarten steht auf einer angedeuteten Weltkugel mit Mondsichel und zerdrückt mit dem rechten Fuß einen Schlangenkopf. Sie beherrscht das Dunkle und Böse. Ihr Haupt wird gekrönt von einem Kranz aus zwölf Sternen, Zeichen des Auserwähltseins und der Vollkommenheit. In der linken Hand hält sie eine Lilie, Symbol der Reinheit.

Ungewöhnlich

Ungewöhnlich sei, so Klaus Riegel, dass der Sockel der Marienstatue auf der Vorderseite von einem Medaillon geziert wird, auf dem das Jesuskind zu sehen ist, umgeben von 14 kleinen Figuren, den so genannten Nothelfern. Das sind Heilige, die in der katholischen Kirche als Schutzpatrone und Fürbitter im Gebet angerufen werden.

Und noch ein Detail ist auffallend an der qualitativ gut gearbeiteten Figur. Norbert Eckert, der als Restaurator schon viele Mariendarstellungen gesehen hat, kennt keine, bei der Maria die Heilig-Geist-Taube mit der Hand auf ihre Brust drückt, auf ihrem Herzen trägt. Das sei eine Rarität und vielleicht sogar etwas Einmaliges in dieser Form.

Auf der Sockelrückseite wurde die Jahreszahl 1750 in den Sandstein gehauen und der Name G Reidmeyer, wobei unklar ist, wer dieser Reidmeyer ist. Der Auftraggeber oder der Kunsthandwerker?

Der Name taucht übrigens bei einer zweiten Figur im Riegelschen Vorgarten auf. Neben der Immaculata steht der Hl. Nepomuk, der Brückenheilige schlechthin. Er hält ein Kreuz in seinen Armen. Auf der Rückseite des Sockels ist eine Inschrift eingemeißelt: 1748 J Georg Reidmeyer.

Auch der Nepomuk befand sich schon 1914 in einer Wandnische in der Krumme Gasse Nr. 20. Beide Hausheilige, so Klaus Riegel, „gehörten schon immer zum Haus wie das Amen in der Kirche“. Und so soll es auch bleiben. Joachim W. Ilg