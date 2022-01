Sich bilden und begegnen

Bad Mergentheim. Mit einer Reihe von Angeboten zum Bilden und Dazulernen, zum Begegnen und Aktivwerden sowie Nachdenken und Vertiefen, startet die Katholische Erwachsenenbildung des Dekanats Bad Mergentheim ab Februar in das Programm des ersten Halbjahres 2022.

Traditionell beginnt es mit einem Gesundheitsvortrag. Ernährungsberaterin Sabine Wecker beleuchtet am Mittwoch, 9. Februar im Katholischen Gemeindehaus von Bad Mergentheim, inwieweit die Ernährung die Gesundheit wirklich beeinflussen kann, welche schweren Erkrankungen durch falsche Essgewohnheiten begünstigt werden können und was man bei der täglichen Lebensmittelauswahl unbedingt beachten sollte.

Eine Führung am Fastnachtssonntag, sozusagen ein alternativer Fastnachtsumzug, spürt an verschiedenen Orten und Stationen Bad Mergentheims „gute Geister“ mit ihren segensreichen Begabungen auf.

Einführung in die Malerei

Im März starten Kurse mit den Themen „Einführung in die Malerei mit deckenden Farben“, „Einstieg in iPad und iPhone“ und „Digitale Geräte gekonnt einsetzen“.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Kirchengemeinde stehen im Mittelpunkt eines Abends, der am Freitag, 11.03.2022 zusammen mit der Kirchengemeinde St. Johannes veranstaltet wird. Dazu kommt der Umweltbeauftragte der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stefan Schneider in die Kurstadt. An zwei Nachmittagen im Frühling geht es um Bewegung und Musik. Unter dem Motto „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ wird zum meditativen Tanzen und mit dem Aufruf „Nehmt die Harfen von den Weiden“ zum Musizieren auf der Veeh-Harfe eingeladen.

Angeboten werden auch mehrere Vorträge und Führungen: Am 08.04.2022 informiert die Diplom-Ökonomin Judit Maertsch vom VerbraucherServiceBayern an der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim über zeitgemäße Geldanlage in Zeiten von Niedrigzinsen und geht dabei insbesondere auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) ein.

„Selbstbestimmtes Sterben“

Über das Problemfeld „Selbstbestimmtes Sterben und Suizidassistenz“ spricht am 27.04.2022 im Katholischen Gemeindehaus der Chefarzt der Abteilung Palliativmedizin am Juliusspital Würzburg, Dr. Rainer Schäfer. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ökumenischen Hospizdienst statt. Beim philosophischen Abend im Mai geht es um metaphysische Fragen oder anders ausgedrückt um das „Was die Welt im Innersten zusammenhält“. Bei einer Führung in der Michaelskapelle auf dem alten Friedhof von Bad Mergentheim werden die Bilder des von Tobias Weiß geschaffenen Bad Mergentheimer Totentanzes vorgestellt.

Auch zwei Tagesexkursionen gehören zum Programm: Die erste im Mai führt in die Hölderlin-Stadt Lauffen am Neckar und zur Raußmühle nach Eppingen, einem Art Museum der bäuerlichen Alltagskultur und zugleich eine Kuriositätensammlung. Zusammen mit dem Stadtkloster ist im Juli eine Fahrt ins oberschwäbische Kloster Sießen, dem Mutterhaus der Franziskanerinnen, angeboten. Dort lässt sich zum einen die sehr schöne, barocke Klosteranlage bestaunen, zum anderen besteht dort auch die Möglichkeit, Klosterleben heute kennenzulernen.

Kräuter binden

Wie in den vergangenen Jahren endet das Programm im August zu Mariä Himmelfahrt mit dem Angebot zum Sammeln und Binden von Kräutern bei Luise Denninger in Laudenbach. In diesem Jahr wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die Königskerze, der Königin der Pflanzen gelegt.