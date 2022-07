Serenade mit Illumination

Löffelstelzen. Es ist ein Konzert, das eine ganz besonderer Atmosphäre verbreitet: Der Musikverein Löffelstelzen veranstaltet eine Sommerserenade mit Illumination. Sie findet am Samstag, 23. Juli, im Pfarrgarten Löffelstelzen.

Gegen 19.30 Uhr stimmt das Jugendorchester die Besucher musikalisch auf die Serenade ein, die ab 21 Uhr mit der Blaskapelle Löffelstelzen beginnt. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein atmosphärisches Erlebnis wird.

Breite Auswahl

Unter der Leitung von Dirigent Fabian Schnaidt präsentiert die Kapelle eine breite Auswahl an Stücken, so dass sicherlich für jeden der Zuhörer an diesem Abend etwas dabei sein wird. Die Zusammenstellung von bewährten und neuen Melodien ist sowohl für Alt als auch für Jung gleichermaßen geeignet.

Für das leibliche Wohl ist während des ganzen Abends gesorgt. Damit sich die Besucher auch schon vor dem Konzert stärken können, beginnt der Festbetrieb bereits ab 19 Uhr. Der Eintritt zur Serenade ist frei. Bei schlechter Witterung entfällt die Serenade.