Sensor und Pumpe erleichtern Patienten das Leben

Bad Mergentheim. Die 39. Frühjahrstagung an der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim fand vor kurzem statt. Mehr als 100 Teilnehmer hatten die Gelegenheit, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das Thema „Diabetes“ auszutauschen und das Wissen zu dieser Erkrankung auf den neuesten Stand zu bringen.

AdUnit urban-intext1

Bereits zum zweiten Mal fand diese Tagung pandemiebedingt virtuell statt, was jedoch durch die inzwischen erworbene Routine trotzdem informativ und kurzweilig war. Den Hauptvortrag hielt Professor Thomas Forst aus Mainz. Er war maßgeblich an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 beteiligt und konnte daher eine hervorragende Übersicht zu diesem Thema geben. Die wichtigste Information war, dass schlecht eingestellte Menschen mit Diabetes ein erhebliches Risiko für schwere Verläufe bei einer Infektion mit Covid-19 haben. Die Erklärung hierfür liegt darin, dass das Coronavirus beim Befall von Körperzellen an einem speziellen Rezeptor andockt. Das Andocken an den ACE-Rezeptor funktioniert besonders gut, wenn dieser Rezeptor vereinfacht ausgedrückt „verzuckert“ ist. Je höher daher der Blutzucker ist, desto mehr Körperzellen werden mit dem Coronavirus befallen und schwere Verläufe sind vorprogrammiert.

Aus diesem Grund sei es entscheidend, dass Menschen mit Diabetes und schlechter Blutzuckerkontrolle alles tun, um umgehend bessere Werte zu erhalten. „Und genau das geschieht derzeit in Deutschland nicht“, berichtet Prof. Forst. „Viele Menschen haben Angst vor dem Arztbesuch oder einer Neueinstellung in einer Klinik. Dabei ist die Gefahr einer Infektion mit Covid-19 in einer Klinik mit guten Hygienekonzepten viel geringer, als außerhalb der Klinik“, so Prof. Forst.

Aus diesen Erkenntnissen zum Zusammenhang zwischen Blutzucker und Corona-Infektion leitet sich auch eine wichtige Behandlungsempfehlung im Falle einer Infektion ab. Nämlich, dass der Blutzucker während der Erkrankung engmaschig kontrolliert werden muss. Dabei sollte großzügig auch bei zunächst mit Tabletten behandelten Patienten auf eine vorübergehende Insulintherapie umgesetzt werden.

AdUnit urban-intext2

Neues zu den Lipiden

Prof. Armin Steinmetz aus München gab einen Überblick über die Behandlung von Fettstoffwechselstörungen bei Diabetes. Viele Diabetiker mit Folgeschäden gelten als Hochrisikopatienten in Bezug auf Entstehung von Herzinfarkt und Schlaganfall. Erhöhte Blutfette sind die Hauptursache für die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen. Entsprechend ist es wichtig, dass neben einer guten Blutzuckereinstellung vor allen Dingen auch die Blutfette gut kontrolliert sein sollten. Hier werden von den internationalen Fachgesellschaften immer niedrigere Grenzwerte für das schlechte Cholesterin, das so genannte LDL-Cholesterin, gefordert. Dies lässt sich oft nur mit einer Wirkstoffkombination aus Cholesterinsenkern erreichen.

Prof. Steinmetz stellte hier neue Medikamente vor und empfahl die Substanzen auch zu kombinieren, da sich hier die Wirkung verstärken lässt, ohne dass die Nebenwirkungen zunehmen. Die neuen Präparate zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur einmal alle zwei Wochen oder sogar nur einmal im Halbjahr injiziert werden müssen. Damit ist die Therapietreue deutlich besser als durch die tägliche Einnahme von mehreren Tabletten.

AdUnit urban-intext3

Herzschwäche bei Diabetes

Über Herzschwäche bei Diabetes referierte Prof. Lutz Frankenstein von der Universitätsklinik Heidelberg. Als Spezialist für Kardiologie ist es ihm schon seit Jahren ein Anliegen, das Thema Herzschwäche in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Herzschwäche wird häufig übersehen, weil die Patienten gar nicht bemerken, wie sich ihre körperliche Leistungsfähigkeit verschlechtert. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Diabetes. Er forderte daher von seinen Kollegen in der Diabetologie, dass gezielt nach Symptomen der Herzschwäche gefragt wird. Hierzu zählt eine verminderte körperliche Leistungsfähigkeit, häufiges Wasserlassen während der Nachtstunden und Atemnot bei bereits geringer Belastung.

AdUnit urban-intext4

Neue Techniken

Die Diabetologie ist aktuell durch viele technische Neuerungen gekennzeichnet. Diese stellte Dr. Bernhard Gehr aus Bad Heilbrunn vor. Mittlerweile haben sehr viele Menschen mit Diabetes Sensoren, die kontinuierlich den Gewebezucker messen und damit einen perfekten Überblick über die aktuelle Stoffwechselsituation geben. Des Weiteren haben viele Patienten mit Typ 1-Diabetes mellitus auch Insulinpumpen, die kontinuierlich Glukose in den Körper befördern. Kombiniert man nun einen solchen Sensor mit einer Pumpe, kann man große Teile der Blutzuckerregulation diesen technischen Geräten überlassen. „Die Anwenderfreundlichkeit wird immer größer“, berichtete Dr. Gehr.

Flamme der Hoffnung lodert

Abgerundet wurde der Vortrag durch einen sehr schönen Übersichtsbeitrag von PD Dr. Dominic Ehrmann von dem Forschungsinstitut Fidam in Bad Mergentheim. Er sprach über die „Flamme der Hoffnung“, die seit 100 Jahren lodert und ein Zeichen dafür ist, dass vor der Entdeckung des Insulins Menschen mit Diabetes nur eine sehr kurze Lebenserwartung hatten. „Heute kann mit Insulin, mit einer guten Betreuung in diabetologischen Schwerpunktpraxen und Diabeteszentren und natürlich den Hausarztpraxen Menschen mit Diabetes ein Leben geschenkt werden, das denen Stoffwechselgesunder weitestgehend gleicht“, so der Referent.

Insgesamt zeigten sich die virtuellen Teilnehmer mit den Vorträgen sehr zufrieden. Auch Professor Thomas Haak, der als Moderator die Tagung leitete, zeigte sich optimistisch, dass im Jahre 2022 wieder ein persönliches Treffen an der Diabetes Akademie Bad Mergentheim möglich sein wird. TJH