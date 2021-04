Senioren um sehr viel Geld gebracht

Vor dem Bad Mergentheimer Amtsgericht wurde in dieser Woche der Betrugsprozess gegen einen 35-jährigen Mann fortgesetzt und das Urteil verkündet.

Bad Mergentheim. Der gelernte Maler und Lackierer L. aus Nordrhein-Westfalen musste sich wegen gewerbsmäßigem Betrug als Mitglied einer Bande vor dem Schöffengericht verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, im Juni und Juli 2020 gemeinsam mit einem Komplizen sowie als Mitglied einer organisierten und bundesweit agierenden Bande in zwei Fällen gewerbsmäßig durch Betrugsmasche ältere Menschen um größere Mengen Bargeld gebracht zu haben, indem sie sich als Polizisten ausgaben und ihren Opfern vorgaukelten, ihnen angeblich helfen zu wollen (wir berichteten).

Konkret habe der Beschuldigte laut Anklageschrift gemeinsam mit seinem Komplizen M. zum einen am 19. Juni 2020 in Bad Mergentheim ein älteres Ehepaar um 43 000 Euro geprellt. Dazu hatten die beiden diesem am Telefon vorgespiegelt, dass in der Nachbarschaft des Ehepaars Straftaten verübt wurden und ihre Ersparnisse auf der Bank unsicher seien. Auf Aufforderung hin hoben die Geschädigten daraufhin das Geld von ihrem Bankkonto ab und händigten es den falschen Polizisten aus.

Ganz ähnlich sei ein zweiter Fall in Bielefeld am 9. Juli 2020 verlaufen, bei dem ein über 80-jähriger Mann sich in Sicherheit wiegend den beiden angeblichen Polizeibeamten L. und M. 25 000 Euro übergab, nachdem sie ihn ebenfalls unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Betrugsabsicht dazu überredet hatten. Da sich der zuerst angezeigte Tathergang in Bad Mergentheim abgespielt hatte, wurde der Prozess gegen L. vor dem hiesigen Gericht anberaumt.

Zum Prozessauftakt Anfang April gestalteten sich die Auffassungen der Sach- und Beweislage allerdings höchst divergent: Während der Staatsanwalt von einer eindeutigen Beweislage sprach und sich von der Schuld des Angeklagten überzeugt zeigte, bekräftigte dieser hingegen von vorneherein seine Unschuld und plädierte dementsprechend auf Freispruch.

Gegen L. schien unter anderem zu sprechen, dass die Schwiegertochter des geschädigten Ehepaars, die in der Nähe von Bad Mergentheim wohnt, das Kennzeichen des auf ihn zugelassenen Fahrzeugs am Tattag beobachtet hatte. Zudem waren auf im Rahmen der laufenden Ermittlungen sichergestellten Mobiltelefonen verdächtigende Inhalte wie etwa Chats und Aufenthaltsorte entdeckt worden, die aufschlussreiche Hinweise darauf ergeben hätten, dass der Beschuldigte maßgeblich in die Betrugstaten involviert gewesen sei.

Zusätzlich belastend für ihn war, dass sein vermutlicher Komplize M., gegen den ebenfalls wegen diesen Strafdelikten ermittelt und in einem separaten Verfahren Anklage erhoben wurde, in seinen Aussagen einräumte, mit L. zu einem der Tatzeitpunkte in dessen Pkw unterwegs gewesen zu sein. Den Ermittlungen und Anklagen nach begingen beide als Mitglieder einer bundesweit agierenden Betrugsbande die vorgeworfenen Straftaten.

Der Beschuldigte L. dagegen beteuerte in seinen Aussagen seine Unschuld. „Bei einer Falschaussage riskieren Sie eine sehr hohe Freiheitsstrafe“, hatte der Staatsanwalt bereits am ersten Verhandlungstag dem Beschuldigten gegenüber zu bedenken gegeben, der sich seit mittlerweile rund sieben Monaten in Untersuchungshaft befand und daher jeweils in Polizeibegleitung dem Schöffengericht vorgeführt wurde.

„Es geht darum, eine pragmatische Lösung zu finden. Eine Bewährungsstrafe wäre im Bereich des Möglichen, hänge jedoch vom weiteren Prozessverlauf und vor allem der Geständnisbereitschaft des Angeklagten ab“, unterstrich der Vertreter der Ellwanger Staatsanwaltschaft zu Beginn der Verhandlungsfortsetzung.

Bedauern geäußert

Nach der Beratung mit seinem Pflichtverteidiger räumte L. anschließend mit einem vollumfassenden Geständnis die ihm vorgeworfenen Taten ein. Er bedauere, sich in ein Bandenmilieu begeben und die Opfer geschädigt zu haben, ließ der Verteidiger im Namen seines Mandanten verlautbaren, der später noch selbst das Wort ergriff.

„Er trug einerseits das Risiko und andererseits hatte er nur einen relativ geringen Ertrag, als er für die Betrugsbande gemeinsam mit dem Komplizen das Geld von den geschädigten älteren Personen in Bad Mergentheim und in Bielefeld abholte“, erklärte der Verteidiger. Ebenfalls bedauere L., dass die Opfer telefonisch massiv bedroht worden seien, allerdings habe er damit wirklich nichts zu tun gehabt.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung sowie das Schöffengericht einigten sich aufgrund des qualifizierten Geständnisses auf eine Freiheitsstrafe „im bewährungsfähigen Bereich“. Auf eine Vernehmung weiterer Zeugen, einmal abgesehen von einer eingebundenen Polizistin, konnte nun verzichtet werden.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf eine dreijährige Bewährungszeit unter Einsatz einer Bewährungshilfe, zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit als Maler und Lackierer gemäß Weisung der Bewährungshilfe sowie der so genannte Wertersatzeinzug von 68 000 Euro, also in Höhe des Betrages, um den die Senioren geschädigt wurden – so lautete schließlich das Urteil des Schöffengerichtes, das damit dem Antrag des Staatsanwaltes gleichkam.

Mit seinem Beruf hätte er sich ein zwar bescheidenes, jedoch anschauliches und unbescholtenes Leben einrichten können, anstelle dessen habe er sich gewerbsmäßig in ein organisiert kriminelles Bandenmilieu begeben, hielt Richterin Susanne Friedl in ihrer Urteilsbegründung L. vor. Lediglich sein Einschwenken auf ein umfassendes Geständnis habe ihn vor einer längeren Haftstrafe ohne Bewährung bewahren können, bekräftigte sie.