Seltener Schmetterling im Gewann „Mergentaler“ entdeckt

Bad Mergentheim. Eine Rarität hierzulande ist das „Sechsfleck-Widderchen“. Glänzend blauschwarz mit sechs runden roten Flecken wurde dieser Schmetterling jüngst im Gewann „Mergentaler“ zwischen Edelfingen und Bad Mergentheim gesichtet.

Auf der „Roten Liste“ der gefährdeten Tierarten steht das Sechsfleck-Widderchen nur in einigen Regionen Deutschlands und nachzulesen ist, es sei „ein echter Europäer“, den man von Irland bis zum Ural kenne. Doch nicht nur für den Berichterstatter war der Fund ungewöhnlich, den er am Fuß einer Hecke neben einem Feldweg in Halbhöhenlage zwischen Edelfingen und Bad Mergentheim machte. Einer klugen Freundin gelang es zwar, den Namen „Sechsfleck-Widderchen“ zu bestimmen – aber selbst gesehen hatte sie ihn so wenig wie all die anderen Befragten. Selbst die Fachleute der Naturschutzgruppe wussten von keinen Begegnungen mit diesem hierzulange offenbar doch seltenen Schmetterling zu berichten.

Nicht standortsicher

Von seiner herausragenden Farbigkeit her kann es das Sechsfleck-Widderchen durchaus mit den prächtigen Orchideen aufnehmen, die rund um die Kurstadt an geschützten Stellen zu finden sind. Doch ebenso standortsicher kann der Schmetterling kaum sein und ist darum nur schwer nachzuweisen. Zudem geht seine Lebenszeit langsam dem Ende zu.

Derzeit legen die Weibchen die letzten Eier auf den Futterpflanzen ab. Bevorzugt Hornklee und Kronwicken fressen dann die grüngelblichen Raupen mit ihrer auffallenden schwarzen Kopfkapsel und einer Doppelreihe schwarzer Flecke, die von gelben Zeichnungen begleitet werden. Im folgenden Juni verpuppen sie sich in einem länglichen, gelblichweißen Gespinst an Stängeln und vertrockneten Grashalmen. Die jungen Falter schlüpfen von Juli bis August. Wer also die Gelegenheit nützen will, selbst ein Sechsfleck-Widderchen zu entdecken, muss sich wohl bis zum nächsten Jahr gedulden. peka

