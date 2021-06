Selbstverteidigungskurs für Frauen bei Ju Jitsu Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Was kann ich tun um mich sicherer zu fühlen? Wie kann ich mich wehren?

Diese und andere Fragen werden in einem Selbstverteidigungskurs behandelt und beantwortet. Deshalb bietet die Ju Jitsu-Abteilung des TV Bad Mergentheim ab 2. Juli, jeweils freitags von 20 bis 22 Uhr, für insgesamt vier Abende einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren an. Unter der Leitung der Landesfrauenbeauftragten werden hier verschiedene Möglichkeiten gezeigt und geübt. Treffpunkt: Freitag, 2. Juli um 20 Uhr vor dem Deutschordensstadion (mit Maske) in Bad Mergentheim. Der Kurs findet im Freien statt, also in outdoorgeeigneter Sportkleidung erscheinen. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaregelungen. Der Kurs ist kostenpflichtig. jj