Selbst am Steuer eines Lkw Platz genommen

Bad Mergentheim. Mitglieder des Service Clubs Round Table Tauberbischofsheim haben zusammen mit der Grundschule St. Bernhard in Bad Mergentheim Kindern der zweiten und vierten Klasse die Gefahren als Fußgänger oder Fahrradfahrer rund um einen Lkw praxisnah nähergebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Parkplatz des Ringhotels Bundschu durften die Kinder selbst am Steuer eines 40-Tonners – gestellt von der Firma Wirkung.Live sitzen. Sie konnten sich selbst einen Überblick verschaffen, wen und was der Fahrer im Rückspiegel sehen kann und was nicht. Für die Kinder war eindrucksvoll zu sehen, wie weit man beim Lkw vorne weg bleiben muss, damit man vom Fahrer noch gesehen wird und dass eine ganze Klasse im toten Winkel des LKW verschwindet, ohne dass sie der Fahrer im Rückspiegel erkennen kann.