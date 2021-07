Seit 80 Jahren Mitglied im TV Bad Mergentheim: „Sport war schon immer mein Leben“

Sport, vor allem das Turnen, habe sie schon immer fasziniert, erinnert sich Gertrud Wagner im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten zurück. „Und ich wollte unbedingt dabei sein“. Also schlich sich die damals 10-jährige Gertrud ohne das Wissen ihrer Eltern zur Turnstunde des damaligen TSV Bad Mergentheim in die alte Turnhalle in der Wachbacher Straße. Der Vater, selbst einst Turner,

...