Diese Ehrung in seiner „Heimat“ erlebte Ehrler nicht mehr: Ein Jahr nach seinem Tod wurde anlässlich seines 80. Geburtstags 1952 in Bad Mergentheim der Obere Markt, an dem sein Geburtshaus steht (zweites Gebäude von links), in Hans-Heinrich-Ehrler-Platz umbenannt und am Ehrler-Haus eine Erinnerungsplakette angebracht.

© Joachim W. Ilg