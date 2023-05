Sein Herz gehörte der Musik

Bad Mergentheim. Der langjährige Musiklehrer am Deutschorden-Gymnasium und Gründer der Jugendmusikschule Bad Mergentheim, Erhard Rommel, verstarb am vergangenen Mittwoch im Alter von 86 Jahren.

Die Liste seiner Verdienste um das kulturelle Leben Bad Mergentheims und der gesamten Region ist lang: Der Visionär und Kulturmanager, der Musiker und Macher hat als Musiklehrer Generationen von Schülerinnen und Schüler auf ihren Wegen begleitet, sie zu Höchstleistungen angetrieben, sie geformt und gefordert und damit ihre Herzen geöffnet.

Erhard Rommel, der 1967 als Musiklehrer an das Deutschenorden-Gymnasium in Bad Mergentheim kam, übernahm schon früh die Leitung des damaligen Kammerchores.

Rommel formte eigene Schüler-Ensembles, initiierte die Museumskonzerte im Schloss sowie die kleinen Hauskonzerte und gründete im Auftrag der Stadt die örtliche Jugendmusikschule, der er über viele Jahre hinweg ehrenamtlich vorstand.

Großer Gestaltungswille

Seine Leidenschaft für die Musik sowie sein unbändiger Gestaltungswille sind die Triebfedern seines Tuns und haben Bad Mergentheim und das Deutschorden-Gymnasium zu musikalischen Hochburgen im ländlichen Raum werden lassen.

Erhard Rommel lud in über 300 Museumskonzerten namhafte Künstlerinnen und Künstler in das Deutschordensschloss ein und begründete so eine im süddeutschen Raum einzigartige kulturelle Tradition. Die musikalische Früherziehung und das breitgefächerte Angebot an Instrumentalunterricht an der Jugendmusikschule stehen bis heute für die Nachhaltigkeit im Wirken Erhard Rommels, der nicht zuletzt durch seine pädagogische Arbeit als Gymnasialprofessor am Deutschorden-Gymnasium die Weitergabe „klassischer“ Musikkultur an kommende Generationen über viele Dekaden hinweg sichern konnte.

Seit seiner Pensionierung konzentrierte sich Erhard Rommel auf die Arbeit mit dem Chor Cappella Nova und engagierte sich beim Schwäbischen Sängerbund. Die Anteilnahme gilt seiner Frau Gisela, seinen vier Kindern und seinen fünf Enkelkindern. bas/cb