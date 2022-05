Sehr lebendige Gottesdienstfeier

Hachtel. Sechs Kinder feierten vor kurzem ihre erste Heilige Kommunion in Hachtel. Bei bestem Wetter fand der sehr lebendig und feierlich gestaltete Gottesdienst im Freien an der Kirche statt.

Die Kommunionkinder Janik Dörr (Rot), Luca Jungwirth (Herbsthausen), Stella Ehrmann, Ben Gründer, Juliane Nuber und Noel Stattelmann (jeweils aus Hachtel) zogen gemeinsam mit ihren Eltern und der Musikkapelle Wachbach ein. Begleitet von Evelyn Nuber haben sie sich monatelang auf ihren großen Tag voller Spannung vorbereitet und den Gottesdienst mit vielen Beiträgen rund um das Thema „Bei mir bist du groß“ mitgestaltet.

Die passende musikalische Umrahmung floss durch den Katholischen Kirchenchor Hachtel, Teresa Nuber als Klarinettistin sowie Daniela Dammert und Dominic Ehrmann mit Gesang und Gitarre in den Gottesdienst ein. Die Kommunionkinder verteilten an die Gottesdienstbesucher kleine Herzen mit der Botschaft „Bei mir bist du groß“ und veranschaulichten so ihre Beziehung zu Gott, bei dem jeder groß sein kann.

Pfarrer Chuckwudi segnete die Kinder und überreichte ihnen abschließend ein kleines Geschenk verbunden mit guten Wünschen. Er hatte sichtlich Freude an dem abwechslungsreich gestalteten Gottesdienst, welcher für ihn die erste Kommunionfeier als Pfarrer in Deutschland war.

Sein Dank richtete sich an alle Beteiligten, vor allen Dingen an die Kommunionkinder selbst, die an diesem Tag aus freiem Entschluss ihr Taufversprechen erneuerten.