Schwestern beten für Schüler

Bad Mergentheim. Die kommenden Wochen sind für viele Schülerinnen und Schüler von ihren Abschlussprüfungen geprägt. Das Katholische Jugendreferat und das Stadtkloster wollen die Prüflinge durchs gemeinsame Gebet unterstützen, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie.

Dekanatsjugendreferent Matthias Reeken erklärt: „In der Pandemie-Situation ist es uns nicht möglich, einen Prüfungssegen direkt vor Ort in den Schulen den Jugendlichen mit auf den Weg zu geben.“ Um dennoch Verbundenheit mit den Schülern zu zeigen, entstand die Idee, im Stadtkloster explizit für jeden genannten Prüfling zu beten.

„Das Gebet ist ja quasi unsere Kernkompetenz“, sagt Schwester Clara Maria. Die Dekanatsjugendseelsorgerin berichtet: „Als ich mit der Anfrage kam, ob wir als Sießener Schwestern für die jugendlichen Prüflinge beten könnten, waren meine Mitschwestern vom Stadtkloster gleich Feuer und Flamme.“

Die Prüflinge können ihren Vornamen an Schwester Clara Maria senden, und die Sießener Schwestern werden diese jungen Menschen in der Prüfungsphase mit ins Gebet nehmen. Opas und Omas, Mütter und Väter, Onkel und Tanten oder die Freunde können ebenfalls Vornamen schicken – gerne auch mehrere. Schwester Birgit vom Stadtkloster hofft, dass das Gebet den Schülern Sicherheit und Vertrauen gibt. Namensnennungen können ab sofort per E-Mail an Cmworf@bdkj-bja.drs.de geschickt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in der Kirche des Stadtklosters Namen an eine Pinnwand zu heften. pm

