Schwester Katharina erhält neue Aufgaben

Bad Mergentheim. „Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne“, unter dieses Thema war der ökumenische Gottesdienst in der Schlosskirche gestellt. Anlass, dass sich die beiden Kirchengemeinderäte der evangelischen und der katholischen Kirche Bad Mergentheims zu diesem Gottesdienst trafen, war die Verabschiedung von Schwester Katharina. Nach elf Jahren als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit L.A.M.M. in Bad Mergentheim hält der Orden der Franziskanerinnen von Sießen nun eine neue Aufgabe für sie bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer wieder wurde im Gottesdienst die Thematik von Abschied, aber mehr noch von Aufbruch und Neuanfang aufgenommen. So wurde schon im ersten Lied klar, um was es geht: „Vertrau den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.“ Auch Abraham, von dem in der Lesung die Rede ist, folgt dem Ruf Gottes und verlässt sein Land und wagt den neuen Weg.

In der Predigt von Pfarrerin Korn und Pfarrer Frey spielten Aufbruch und Neuanfang ebenfalls eine große Rolle. Im Wechsel erinnerten sie sich an Abschiede und Neubeginne in ihrem Leben. Sie waren sich darin einig, dass man alles Bekannte zurücklassen und sich auf das Neue, das noch Unbekannte einlassen muss, dass man neugierig bleiben muss. Doch immer einfach ist das nicht. Es ist aber sicher, bei allem Neuanfang „tragen wir immer das mit uns, was uns lieb und teuer ist.“ Es geht darum, bei sich selbst zu Hause zu sein, oder mit der französischen Entsprechung „être chez moi“ und um die Gewissheit: „Wo ich auch immer bin, ich bin nicht allein. Er ist bei mir. Was braucht es mehr?“

In den Abschiedsworten an Schwester Katharina bedankte sich Pfarrer Frey für die Hilfe bei seinem Neuanfang hier in Bad Mergentheim, die er von Schwester Katharina erfahren hat. Er sprach von einem schmerzlichen Abschied, aber auch von einer interessanten neuen „Verwendung“. Ein „Ende“ – „geschafft“ wird es nicht geben, sondern immer nur ein Auf-dem-Weg-sein. Mit den Wünschen für viele neue Begegnungen, aber auch für Ruheplätze übergab Pfarrer Frey Schwester Katharina eine „Lebensrolle“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pfarrerin Korn erinnerte an viele schöne Begegnungen und wies dankbar auf die gelebte Ökumene in Bad Mergentheim, insbesondere mit und in dem Stadtkloster hin.

Nach dem Schlusslied „Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“ zogen die Kirchengemeinderäte beider Kirchen zum Pfarrgarten am Münster, wo man noch lange bei Grillgut und Getränken in ökumenischer Geschwisterlichkeit beisammen saß. Fi