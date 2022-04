Schwester Birgit hielt Vortrag

Bad Mergentheim. Der Frauenbund Bad Mergentheim hatte zu einem Besinnungsnachmittag ins katholische Gemeindezentrum eingeladen; ein Besinnungsnachmittag Nachdem Brigitte Firsching stellvertretend für das neue Leitungsteam die Anwesenden und vor allem die Referentin Schwester Birgit vom Stadtkloster begrüßt hatte, stärkten sich die Frauen zunächst einmal bei Kaffee und Kuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vortrag von Schwester Birgit stand unter dem Leitwort von Hildegard von Bingen „Die Kunst der Menschwerdung besteht darin, unsere Wunden in Perlen zu verwandeln“. Ein kurzer Moment der Stille und das ausgeteilte Bild einer Muschel mit Perle half den Zuhörerinnen, diesen Satz auf sich wirken zu lassen. Schwester Birgit ging in ihren Ausführungen auf die einzelnen Bestandteile dieses Satzes ein und erläuterte sie näher. An Beispielen, auch aus ihrem persönlichen Leben, interpretierte Schwester Birgit was diese Worte für die Menschen bedeuten können.

Ein Ostergedicht von Paul Weismantel schloss den alle berührenden Vortrag ab. Ein reger Austausch der begeisterten Zuhörer folgte an den Tischgruppen. Fi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2