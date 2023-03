Schwerkranke nicht allein lassen

Bad Mergentheim. Mit einer Spende von Büromöbeln im Wert von rund 4000 Euro hat das Bad Mergentheimer Bürohaus Leuchs die Arbeit des Ökumenischen Hospizdienstes effektiv unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir gehen zu Menschen, die man nicht allein lassen darf – Schwerkranken und Sterbenden zuhause und in stationären Einrichtungen“. Das ist das Motto der Arbeit, die durch den „Ökumenischen Hospizdienst“ ehrenamtlich in den Bereichen Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen geschieht. Zwei Hospizkoordinatorinnen, die Palliativ-Care-Fachkräfte Sabine Strommer und Stefanie Herz, schulen die Mitarbeiter und organisieren den Ablauf im Büro und Schulungszentrum in der Schillerstraße 20.

Ausstattung wird benötigt

Damit das reibungslos funktioniert, braucht der Ökumenische Hospizdienst auch die nötige Ausstattung. An der fehlte es bisher. Doch der Trägerverein hat nur begrenzte Mittel und ist angewiesen auf Mitgliedsbeiträge und Spenden. „Wir sind Klemens Leuchs sehr dankbar“, betont der Vereinsvorsitzende Dr. Thorsten Zahn, „dass er uns mit seinem Bürohaus so großzügig unterstützt hat. Wenn bei uns im Büro effektiv gearbeitet werden kann, kommt das auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern und damit den Menschen zugute, die wir betreuen“. Auch die Koordinatorinnen sind glücklich. „Das erleichtert jetzt unsere Arbeit wirklich“, stellt Sabine Strommer fest. Und die wachse zusehends. Im Jahr 2022 hätten die Hospizmitarbeiter 103 Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten dürfen. Aktuell laufe wieder ein Ausbildungskurs mit zehn Teilnehmern.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Spendenprojekt „Wandersteine“ initiiert Bad Mergentheim: Bunte Überraschungen sollen Tieren zugute kommen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel VdK-Ortsverband Bad Mergentheim Die Ära Hans-Dieter Bauer ist beim VdK Bad Mergentheim zu Ende Mehr erfahren Landesförderung In vier Teilorte fließt Geld Mehr erfahren

„Ab April sind dann 55 ehrenamtliche Mitarbeiter bei uns einsatzbereit“. Zusätzlich mache man auch der Bevölkerung ein halbtägiges Angebot mit dem „Letzte-Hilfe-Kurs“ am Samstag, 22. April, 14 Uhr. Dafür müsse man sich allerdings anmelden unter Telefon 0159/05275173 oder per Mail unter hospizkoordinatorin@gmx.de.

Engagement beachtlich

„Eine sehr gute Arbeit wird hier geleistet“, so Klemens Leuchs, Geschäftsführer von Büro Leuchs, bei der Übergabe der Spende. Er wisse sehr wohl, wie gut so ein Beistand tue, wenn man an seine persönlichen Grenzen stoße. „Dass sich hier so viele Ehrenamtliche einbringen, ist beachtlich“. Da wolle er auch seinen Beitrag dazu geben.

Der gemeinnützige Ökumenische Hospizdienst ist dankbar für jede Spende, auch für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Spenden sind steuerlich absetzbar. Spendenkonto: Sparkasse Tauberfranken – IBAN: DE 06 6735 2565 0002 2520 39. peka