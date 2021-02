Bad Mergentheim. Dr. Hans Drexl, Oberarzt in der Medizinischen Klinik 1 im Caritas-Krankenhaus und Oberarzt auf der Corona-Intensivstation, berichtet exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von seinen Erlebnissen:

In dieser Woche muss ich unsere Kinder aus der Notbetreuung in der Kita abholen und deshalb pünktlich direkt nach Dienstende losfahren, um rechtzeitig an der Kita zu stehen. 10 Minuten habe ich am Dienstag noch – Zeit um rasch die zwei Arztbriefe zu lesen, die auf meinem Schreibtisch liegen. Oben liegt ein Brief aus der Uniklinik in Würzburg. „Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über Herrn P., geboren 1975, der sich von … bis … in unserer intensivmedizinischen Behandlung befand….“

Dr. Hans Drexl. © Caritas-Krankenhaus

An Herrn P erinnere ich mich sofort. Dieser Patient, nicht viel älter als ich selbst, wurde auf unserer Intensivstation wegen Covid-19 mit schwerer Lungenentzündung behandelt. Wie häufig bei solchen Covid-Verläufen musste auch Herr P. rasch nach der Aufnahme in unserer Klinik in Narkose versetzt und invasiv beatmet werden. Hierdurch ließ sich die Situation zwar einige Tage stabilisieren, danach verschlechterte sich sein Zustand jedoch trotz der Beatmung lebensbedrohlich. Die entzündete Lunge versagte vollständig. Letzte Möglichkeit, den Patienten zu retten: die sogenannte ECMO, die extrakorporale Membranoxygenierung. Eine Maschine übernimmt dabei die Funktion der Lunge: das Blut wird aus dem Körper herausgeleitet und durch die Maschine mit Sauerstoff angereichert, gleichzeitig wird Kohlendioxid entzogen. Das so behandelte Blut wird dann wieder in den Körper zurückgepumpt.

Auf diese Weise gewinnt man Zeit für die Behandlung und Erholung der Lunge, denn der Patient soll ja irgendwann wieder ohne Maschine selbst atmen können. Ein hochkomplexes Verfahren, das nur in wenigen spezialisierten Zentren angeboten wird. Im Caritas-Krankenhaus arbeiten wir in solchen – zum Glück seltenen – Fällen eng mit der Universitätsklinik Würzburg zusammen. Ein Hubschrauber bringt die Kollegen und Geräte zu uns, der Patient wird vor Ort an die Maschine angeschlossen und dann zur Weiterbehandlung nach Würzburg gebracht.

Ich überfliege den Arztbrief der Kollegen aus der Uniklinik. Anamnese, Diagnostik, Befunde, Labor, weiterer Verlauf: nach Anschluss an die ECMO Zustand stabilisiert…, dann Komplikation…, Notoperation…, totales Kreislaufversagen…, Wiederbelebung erfolglos. Herr P ist in Würzburg verstorben, er wurde 45 Jahre alt.

Sicher, die meisten Menschen, die an einer Covid-Erkrankung sterben, sind älter als 80 Jahre und vorerkrankt. Das zeigt die Statistik und auch unsere Erfahrung im Caritas-Krankenhaus. Aber es können eben auch junge Menschen schwer an Covid-19 erkranken und daran versterben. Herr P. hatte keine besonderen Vorerkrankungen, keine besonderen Risiken, die den schweren Verlauf der Erkrankung vorhersehbar gemacht hätte. Eigentlich hätte er es schaffen müssen – hatte ich gedacht und gehofft; zuerst während der Therapie bei uns, dann auch noch nach der Verlegung nach Würzburg, obwohl ich natürlich weiß, wie lebensbedrohlich krank jeder Patient ist, der so eine ECMO-Therapie benötigt. Gleich fallen mir noch andere jüngere Patienten wieder ein, die wir ebenfalls durch Covid-19 verloren haben, obwohl sie nicht zur Risikogruppe gehörten. Wieder vergeblich gehofft. Aber auch als Arzt muss man manchmal an seine Hoffnungen glauben.

Den zweiten Brief auf meinem Schreibtisch hebe ich mir für morgen auf. Heute fahre ich lieber etwas langsamer zur Kita.