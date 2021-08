Schulleiter Axel Janke würdigt Hingabe und Einsatz

Bad Mergentheim. Nach insgesamt 37 Berufsjahren an der Realschule St. Bernhard wurde Lehrer Josef Gabel zum Schuljahresende in den Ruhestand verabschiedet.

Sein Wirken an der Schule sei beispielhaft gewesen, so Schulleiter Axel Janke, der die Verabschiedung im Rahmen des Kollegiums mit einer Laudatio auf den scheidenden Kollegen, eröffnete. Beispielhaft seien Hingabe und Einsatz gewesen, mit der Gabel seinen Dienst erfüllte. Er sei Lehrer aus Überzeugung gewesen, ein Vollblutlehrer mit großer Strahlkraft.

Genau zehn Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs geboren, sei Gabels eigene geschichtliche Prägung grundlegend für sein Unterrichten gewesen und habe ihn zu einem dialogisch geschichtlichen Menschen gemacht. Das „Ich als Mensch in der Zeit“ sei ihm stets ein Anliegen gewesen und dafür habe er seine Schülerinnen und Schüler sensibilisieren wollen. Mitzuwirken, dass junge Menschen zu selbstgestaltenden, mündigen Persönlichkeiten heranreiften, sei ihm Antrieb und Leidenschaft gewesen. Geschichte sei durch Gabel, der dies in seiner ganzen Persönlichkeit verkörpere, lebendig geworden.

Josef Gabel, der alle sechs Schulleitungen der Realschule St. Bernhard erlebt habe, hinterlasse eine Lücke im Kollegium und ein Erbe, das es nun gelte, gemeinsam zu füllen: nämlich Verantwortung in Politik und Gesellschaft wahrzunehmen und zu vermitteln.

Durch seine immer offene, wertschätzende Art und seine „im Zeichen christlichen Vertrauens“ gelebten Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen sei und bleibe Gabel ein Vorbild. Schulleiter Axel Janke dankte ihm und überreichte einen Geschenkkorb.

Es folgten Dankesworte der MAV, vertreten durch Sonja Mühleck, und ein kleines englisches Theaterstück, geschrieben von Charlotte Trüstedt, das ebenfalls großen Dank und mit dem Titel „Tales of Sir Josef the Great“ höchste Wertschätzung zum Ausdruck brachte.

Als besonders „ehrenwerte, bedeutungs- und würdevolle Aufgabe“ bezeichnete Lehrer Christoph Zimmermann seine Dankes- und Abschiedsrede für seinen scheidenden Fachschaftskollegen. Josef Gabel habe „Generationen von Schülerinnen und Schülern und auch Kolleginnen und Kollegen „aufgegabelt“. Mit dem Verb „aufgabeln“, das einen eigenen Eintrag in ein Wörterbuch verdiene, verbinde er die Fähigkeit, Menschen für Geschichte so zu begeistern, dass ein Gegenüber „leidenschaftlich von Geschichte ergriffen werde“ und diese gestalten wolle. Wenn jemand „aufgegabelt“ worden sei, wolle dieser für das Gute kämpfen. Als Zeichen für diesen unermüdlichen Einsatz für das Gute erhielt Gabel die Insignien von Indiana Jones, denn es könne nur ein großer Held sein, mit dem man seinen Kollegen Josef Gabel vergleichen könne, so Zimmermann.

Zum Abschluss blickte Josef Gabel auf seine lange Zeit an St. Bernhard zurück, in der er, 1984 begonnen, seit 1985 durchgehend eine Klassenleitung übernommen hatte. Insgesamt sechzehn Klassen leitete er somit als Klassenlehrer und feierte 72 Gottesdienste.

Seinem ehemaligen Kollegium legte er ans Herz, die „essentielle Kernkompetenzen“, die er auch als Credo von St. Bernhard wahrnehme, nicht aus dem Blick zu verlieren. Dies seien: Herzblut, Offenheit gegenüber Neuem, Toleranz gegenüber anderen, zwischenmenschliche Kompetenz, kurz: eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens. Nur wenn man das Herz der Schülerinnen und Schüler gewinne, könne das Lehren fruchtbar sein. Für dieses gegenseitige Vertrauen dankte er und wünschte der Schule Gottes Segen.

Zum Abschluss sang Kollege Wolfgang Weiß „Time to say goodbye“ von Andrea Bocelli. Begleitet wurde er dabei von Katharina Grzesiak am E-Piano. Mit Josef Gabel scheidet ein allseits geschätzter Pädagoge und Kollege, dem die Realschule noch lange verbunden bleiben wird.