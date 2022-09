Die Kammer in Ellwangen sah es als erwiesen an, dass der Mann den neuen Lebensgefährten seiner Frau am 26. Februar dieses Jahres nach einer zufälligen Begegnung mit einem Messer in der Absicht angegriffen hatte, ihn zu töten. Deshalb erfolgte jetzt seine Verurteilung.

32 Sekunden. Diese kurze Zeit verging an jenem Samstagvormittag kurz nach 11 Uhr in einem Elektronik-Fachmarkt

...