Schulabschluss vor halbem Jahrhundert

Bad Mergentheim. Vor 50 Jahren schlossen 25 Schülerinnen und 36 Schüler erfolgreich die Fachschule für Landwirtschaft in Bad Mergentheim ab. Jetzt trafen sie sich bei ihrem ehemaligen Klassenkameraden Karl Hornung in der gemütlichen und festlich dekorierten Scheune direkt neben ihrer ehemaligen Schule.

Die ehemalige Klassensprecherin Gudrun Kohler erinnerte sich an eine tolle Gemeinschaft und an eine wunderbare Schulzeit. In Gedichtform bedankte sich Klassensprecher Gerhard Krafft für die schönen Stunden, die nach einem halben Jahrhundert wieder gemeinsam, auch zusammen mit den Partnern, verbracht werden konnten.

Helmut Baumann unterrichtete einst Pflanzenbau und Umweltschutz und grüßte mit einem von ihm verfassten Gedicht. Leider sind schon einige Schüler verstorben; eine ehemalige Schülerin konnte nicht kommen, weil sie in Australien eine neue Heimat gefunden hat.

Mit einer Diaschau weckte Willy Grün vielfältige Erinnerungen. Die Mädchen kleideten sich damals mit Miniröcken und die Häupter der Schüler waren Pilzköpfe mit reichlichem Haarschmuck, der sich bei vielen inzwischen gewaltig gelichtet hat. Gemeinsam wurden damals auch von den Jungen in der Schulküche unter Anleitung von Frau Henningsen, jetzt Werner, regionale Speisen zubereitet. Beim Schülernachmittag in Creglingen unterhielt ein schuleigener Posaunenchor die zahlreichen Gäste. Trotzdem seit damals ein halbes Jahrhundert vergangen ist, sind die Erinnerungen noch lebendig geblieben. TZe