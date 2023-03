Schülerbücherei erstrahlt in neuem Glanz

Bad Mergentheim. Der Verein der Freunde des Deutschorden-Gymnasium ermöglichte es dem Team der Schülerbücherei mit einer sehr großzügigen Spende, ein neues Sofa für die Sitzecke der Bücherei anzuschaffen.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr, dass ihre Planung der Sitzecke dank der Unterstützung des Vereins der Freunde Realität werden konnte. Nun haben sie ein gemütliches Sofa und können beim Schmökern und Spielen die Bücherei noch mehr genießen. So begrüßten auch viele Besucherinnen und Besucher mit Freude die neue Sitzgelegenheit. Mit seiner strahlenden, apfelgrünen Farbe ist das Sofa ein schicker Blickfang.

Die Anschaffung des Sofas ist Teil der Umgestaltung der Schülerbücherei, welche schon unter der langjährigen Betreuung von Ralph Müller begonnen hatte. Das Team der Schülerbücherei bestehend aus Katharina Lösch-Torres, Selina Kurtisi, Julius Knauff, Tim Sazinger, Mike Eßlinger, Seeko van Schwartzenberg, Andreas Baier und Sebastian Knauff hat die Umgestaltung aus langer Hand vorbereitet. Der Bestand war in den letzten Jahren digitalisiert worden. Im Frühjahr letzten Jahres hatten die Schüler der Stadtbücherei Bad Mergentheim einen Besuch abgestattet, bei welchem Denise Amann fachkundig über die Systematik der Signaturen informierte und bei der Planung der eigenen Systematik hilfreiche Tipps gab. Nach mehreren Umbauaktionen und Planungsgesprächen nahm die Sitzecke ihre endgültige Gestalt an. Wenn dann bis zum Sommer die Bücherei frisch sortiert und digitalisiert ist, wird sie noch vielen Jahrgängen am DOG Freude machen. mga