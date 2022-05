Schüler verkauften Hot Dogs

Bad Mergentheim. Inspiriert von den Initiatoren der Hilfslieferungen in die Ukraine, den Familien Haas, Hein und Müller, haben Schülerinnen und Schüler der Schülermitverwaltung (SMV) an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim (GSMGH) Spendengelder eingesammelt.

Bereits Mitte März war ein großer Hilfstransport in die Ukraine gestartet (wir berichteten), der wertvolle Sachspenden überbrachte. Annahmestellen für Sachspenden ist seither der Betrieb Firma Haas Forstdienst in Weikersheim sowie die Familie Hein in Neubronn.

500 Euro gespendet

Da der Krieg in der Ukraine mit zunehmender Brisanz anhält, wollten die SchülerInnen der GSMGH diese Hilfe mit einer Geldspende von 500 Euro unterstützen. Dafür hatte man Hotdogs verkauft, die man mit Hilfe lokaler Unterstützer anbieten konnte. Die nachhaltig und regional produzierten Pausen-Snacks waren nach nur zwei Aktionstagen restlos ausverkauft. Die Schulleitung der Gewerblichen Schule rundete die Spendeneinnahmen auf. pm

