Schüler der Musikprofilklassen musizierten

Bad Mergentheim. Die „Abende am Kamin“ waren in den Jahren 2004 bis 2012 eine feste Institution am Vorabend der Weihnachtsferien an der Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim. Diese Tradition wurde nun nach Jahren der „Kopernikus-Revue“, der Geburtstagsgala für den Namensgeber der Schule, welche von 2014 bis 2018 jedes Jahr um den 19. Februar im Großen Kursaal stattfand, und nach der Corona bedingten Veranstaltungspause neu belebt.

In der Aula, die von Schülerinnen der Klasse 7m in einen festlichen Konzertsaal verwandelt worden war, musizierten die Musikprofilklassen der Klassenstufe 5, 6 und 7 vor dem Kamin, der den heimeligen Mittelpunkt der Kulisse darstellt.

Bereichert wurde das musikalische Programm von Liedbeiträgen vierer Mädchen aus der Klassenstufe 10, die sich in der Arbeitsgemeinschaft für Ensemble-Gesang engagieren, welche im laufenden Schuljahr neu gegründet wurde.

Die zahlreich erschienenen Eltern waren begeistert vom Auftritt ihrer Töchter und Söhne und zollten dem Abend großen Respekt und viel Lob auf einer dekorativen Feedback-Wand, die von der Klasse 5m im Kunstunterricht gestaltet worden war.

Die musizierenden Schüler, die ein abwechslungsreiches Programm boten, freuten sich über den herzlichen Applaus ihres Publikums. Während die Klasse 6m ihren musikalischen Fokus auf Instrumentalspiel und Sologesang hatte, meisterte die Klasse 5m ihre musikalische Premiere mit Orff-instrumentaler Liedbegleitung und gemeinschaftlichem Gesang.

Besonders bejubelt wurde das Lied „Komm, wir zieh’n in den Frieden“ von Udo Lindenberg, nicht nur wegen der Stimmgewalt der 21 Schülerinnen und Schüler, sondern auch wegen der acht Kinder aus der Vorbereitungsklasse, die seit Schuljahresbeginn an der Schule Deutsch lernen und den Refrain des Liedes aus voller Kehle mitsangen.

Die Moderation des Abends kam aus den Reihen der Klasse 7m, welche außerdem in kleinem, aber feinem Kreis zu jedem Block des vierteiligen Programms einen musikalischen Beitrag beisteuerte.

So erklangen im Laufe des vielseitigen Konzertabends Lieder der Freude und der Zuversicht gegen Trauer und Zweifel und Musikstücke, die das Publikum träumen ließen, zum Beispiel von „Snowman“, „Angels“ und weiteren „A million dreams“ oder Erinnerungen weckten „Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben“.

Am Ende des Programms wirkten die Zuhörer selbst noch bei einer weihnachtlichen Sprechmotette mit, indem sie auf Zeichen die drei Sätze „Fürchtet euch nicht – Der Heiland ist geboren – In Bethlehem im Stall“ in einen vorgetragenen Text einfügten. Die Sprechmotette initiierte Emilia Wlodarski. Sie ist seit diesem Schuljahr für die Schulpastoral an der Kopernikus-Realschule zuständig und beschloss den Abend auch mit nachdenklich bis heiteren Impulsen zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Zwischen den Impulsen intonierten alle musizierenden Schülerinnen und Schüler gemeinsam Zitate aus traditionellen Weihnachtsliedern. Das Zitat „Alle Jahre wieder“ stand am Ende der Veranstaltung auch auf der Feedback-Wand, verbunden mit dem Wunsch, solche Abende regelmäßig – nicht nur einmal im Jahr – zu wiederholen. Wenn sich auch zukünftig genügend Mädchen und Jungen für eine Musikprofilklasse, wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Eingebettet war der Konzertabend in weitere vorweihnachtliche Aktionen der Schule. So hatte die SMV den vorletzten Schultag zum „Punsch“-Tag erklärt und in einer verlängerten großen Pause Waffeln gebacken und Punsch ausgeschenkt, was bei der Schülerschaft großen Anklang fand und deshalb ebenfalls zu einer beliebten Tradition werden könnte.

Sehr gut besucht waren auch die Adventsandachten, welche die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft Religion traditionell am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien anbieten. In diesem Jahr meditierten die Klassen 5 bis 7 die Bedeutung des Lichts, während bei den Klassen 8 bis 10 eine Meditation über „Engel“ im Mittelpunkt stand.

Gemäß den Leitsätzen der Schule „Wir setzen uns ein – Wir stehen für Vielseitigkeit – Wir bewegen etwas“ klang das Kalenderjahr 2022 aus und mit dem Leitbild „Wir gehen gemeinsam“ werden Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft 2023 von Neuem durchstarten. rh