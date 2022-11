Schrauben an Vorderrad eine Autos in Bad Mergentheim gelöst

Bad Mergentheim. Auf einem Krankenhausparkplatz in Bad Mergentheim löste eine unbekannte Person die Schrauben an einem Vorderrad eines Opels. Am Freitagnachmittag zwischen 13 und 21 Uhr war der Zafira auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße abgestellt. Aufgrund lauter Geräusche bei der Fahrt nach Hause prüfte die 52-Jährige das Fahrzeug und entdeckte die gelockerten Schrauben. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder die Tat beobachten konnte, sollte sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

