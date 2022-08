Schon mit wenig Geld vielen Menschen das Überleben sichern

Markelsheim. Mit einem Vortrag von Dr. med. Barbara Nath-Wiser aus Nordindien begann die Jahreshauptversammlung des Vereins Nishtha Germany. Sie schilderte in Wort und Bild lebendig die vielfältige Arbeit des „Nishtha-Centrums“ in Rakkar, Himachal Pradesh.

Seit circa 30 Jahren leitet die Wiener Ärztin einen wichtigen Treffpunkt in dem kleinen indischen Dorf. Umweltschutz, medizinische Versorgung, Unterstützung von Frauen und Kindern im ländlichen Raum sind nur einige Überschriften ihrer Arbeit. Dabei hob die Referentin das Engagement der „Single Women“ hervor, der alleinstehenden Frauen, die in allen Bereichen für ihre Mitmenschen Verantwortung übernehmen. Der Verein Nishtha Germany ermöglichte während der Corona-Zeiten die Unterstützung von Familien durch Einkaufsgutscheine, die zugleich den örtlichen kleinen Läden ein Einkommen sicherten. Es waren die „Single Women“, die vor Ort die Familien fanden, denen diese Unterstützung zugute kam: Familien mit behinderten Familienmitgliedern, alleinerziehende Elternteile, ältere und alte Menschen. Schon 1001 Rupien, umgerechnet 12,54 Euro – ausgegeben für Reis, Öl, Mehl, Gewürze, Tee und Seife – ermöglichten das Überleben vieler Menschen. In der ambulanten Klinik des Zentrums sorgen neben Dr. Nath-Wiser zwei indische Ärztinnen für schulmedizinische und homöopathische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Zeitintensive Aufklärungsarbeit ist hier von größter Bedeutung, denn viele der Dörfler können nicht oder nur sehr wenig lesen. Zum Aufgabengebiet der Ärztinnen gehört auch die „Outreach Clinic“, die medizinische Versorgung, Aufklärung und Wissen in die umliegenden Dörfer bringt.

Die Meetings der Mitarbeiterinnen seien besonders wichtig. Gemeinsam würden Pläne gemacht und umgesetzt, Pläne, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Die staatliche Schulspeisung wird durch frisches Obst und Gemüse ergänzt, aber auch für die intellektuelle und soziale Entwicklung werde viel getan. Eine Bibliothek und ein Computerraum seien dabei ebenso sinnvoll wie die Kurse in Selbstverteidigung und sexuelle Aufklärung für Mädchen und junge Frauen. Dr. Nath-Wiser würzte ihren Vortrag mit kleinen Videos aus dem Alltag, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern trotz der Sprachbarriere mit verständnisvollem Schmunzeln genossen wurden. Begeisterter Beifall brandete am Ende ihres Vortrags auf.

Die Formalien der Hauptversammlung verliefen dem gegenüber recht nüchtern, schnell und einstimmig.

So wurden die Berichte interessiert zur Kenntnis genommen, der Vorstand entlastet und gerne wiedergewählt. Ein herzlicher Dank galt der Beisitzerin Christel Lange aus Ulm, die ihr Amt niederlegte. Beim Kaffeetrinken vor dem Gemeindehaus war noch genügend Zeit für anregende Gespräche. Man darf gespannt auf weitere Berichte aus Indien sein.