Schon 600 Unterschriften gesammelt

Bad Mergentheim. Hunderte Unterschriften für die Anliegen der Bürgerinitiative (BI) „Innenstadt“ wurden schon gesammelt; weiterhin liegen die Unterschriftenlisten in verschiedenen Geschäften aus.

Sonja Götzelmann ist eine der Sprecherinnen der BI, der sich zahlreiche Geschäftsleute angeschlossen haben. Gemeinsam plädiert man für eine „bessere Verkehrsführung als bislang im Mergentheimer Zentrum“. Die Hauptforderung an die Stadt lautet: „Öffnen Sie wieder die Durchfahrt in die Härterichstraße vom Ledermarkt aus – und schließen Sie die Holzapfelgasse!“ Rund 600 Unterschriften sind schon zusammengekommen.

Verschiedene Gespräche haben in jüngster Zeit hinter den Kulissen stattgefunden, nun wartet man noch auf den geforderten „Innenstadtgipfel“. Sonja Götzelmann berichtet, dass man sich auch eine Aufwertung des Kirchplatzes in Richtung Martinskapelle mit Zustimmung des verantwortlichen Kirchengemeinderates vorstellen könnte. Auf jeden Fall möchte man auch erreichen, dass „die verkehrlichen Schwierigkeiten in der Kapuzinerstraße und am Deutschordenplatz geklärt werden“. Im April sei zudem noch eine BI-Aktion auf dem Gänsmarkt geplant, zu der alle Stadträte eingeladen werden sollen.

Unterschriftslisten mit den Plänen und Grundrissen der BI sind an folgenden Plätzen ausgelegt: Eiscafé Venezia, „Schönes aus dem Hellerhaus“, Eiscafé Cortina, Messerschmiede Kunhäuser, Friseursalon Artur Schmidt, Friseursalon „Haarmonie by Nicole Stein“, Reisebüro PUR, Burgapotheke, Stadtlädle, Sommerhaus, Modegeschäft Unico und Dorfladen Löffelstelzen.