Schon 2000 Besucher in Sperzel-Ausstellung

Bad Mergentheim. Seit Mitte Juli werden im Bad Mergentheimer Kulturforum Auto-Cartoons von Wolfgang Sperzel gezeigt. Gut 2000 Besucherinnen und Besucher haben sich die Ausstellung bisher angesehen. Sie endet kommende Woche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über das Zwischenergebnis freut sich das städtische Kulturamt sehr. „Für die erste Ausstellung in unserem Kulturforum seit zwei Jahren ist der Zuspruch sehr gut und wir sehen einmal mehr, dass gerade in den Sommermonaten eine Ausstellung zum Lachen und Schmunzeln sehr gut bei Bürgerschaft und Gästen ankommt“, sagt Stefanie Boßmeyer, Sachgebietsleiterin Tourismus und Kultur.

120 Sperzel-Cartoons wie dieser sind im Kulturforum zu sehen. © W. Sperzel

Der Cartoonist Sperzel erlangte seinen Kultstatus maßgeblich über seine Zeichnungen der „Auto Bild“. Über 25 Jahre lang lieferte Sperzel wöchentlich einen Cartoon in der Redaktion ab und gab seine eigene „sperzielle“ Sicht auf „des Deutschen liebstes Kind“ zum Besten. Über 120 dieser humoristischen Leckerbissen sind derzeit als bunte Auto-Cartoons im Kulturforum Bad Mergentheim am Ehrler-Platz zu entdecken.

Mehr zum Thema Freiluft-Filmreihe Weidenkino zog 3500 Besucher an Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Changing Cities“ Mit dem Fahrrad in Bad Mergentheim für die Verkehrswende Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltung Weihnachstcircus kehrt mit Top-Artisten zurück Mehr erfahren

Besucherinnen und Besucher von „Total abgefahren!“ bekommen zudem Einblicke in den Entstehungsprozess der mit großem Aufwand und Talent kreierten Cartoons. So sind einige Rohzeichnungen und Skizzen zu sehen. Besondere Projekte in den Vitrinen komplettieren das Bild zu dem großen Schaffen von Sperzel.

Die Ausstellung „Total abgefahren!“ ist noch bis einschließlich Sonntag, 18. September, im Kulturforum auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu sehen. Geöffnet ist täglich von 10.30 Uhr bis 17 Uhr, mittwochs bleibt das Kulturforum geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Im November wird im Kulturforum die neue Kleinkunst-Saison starten und auch der Weihnachtsbasar soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Mit der nächsten Ausstellung ist im Dezember zu rechnen, verrät Stefanie Boßmeyer abschließend. stv