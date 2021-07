Schöne Schulerinnerungen, viel Lob

An der Eduard-Mörike- Gemeinschaftsschule in Bad Mergentheim haben im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 26 Schüler ihren Hauptschulabschluss und 14 ihren Werkrealschulabschluss geschafft. Sie feierten mit Programm und Reden im Freien.

Bad Mergentheim. Eröffnet wurde die Feier mit der Begrüßungsrede der Schülersprecherin Tatjana Kaiser, die auch die Moderation des Abends übernahm. Die Vorfreude auf das Programm stieg. Begonnen hat der Französischkurs der sechsten Klasse, angeleitet durch F. Kinali. Es wurde ein kunterbunter Tanz zur französischen Musik mit einer Mini-Vorführung zur Verabschiedung der Schulabgänger vorgeführt.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge folgten die Reden der Klassensprecher Jazmin Bertus (9a) und Cassandra Habel/Waeel Khalti (9b), die die Klassen verabschiedeten und eine schöne Feier wünschten. Einen besonderen Stellenwert nahm die Rede der Klassen- und Schülersprecherin Tatjana Kaiser (10) ein. Sie dankte allen Lehrern der 10. Klasse einzeln und als Abschlussgeschenk gab es personalisierte Warnwesten für Lehrer und Schüler. Es folgte ein Sketch über einen lustigen Schulalltag, vorgeführt von Ellice Herz und Anett Noller (9a) sowie Sarah Kmayha und Luisa Rosenitsch (9b), begleitet von F. Parowatkin.

Höhepunkt

Endlich kam der Höhepunkt für alle, die dieses Jahr den Abschluss geschafft haben - die Zeugnisvergabe! Begleitet wurde dieser offizielle Rahmen von Reden der Klassenlehrer. H. Müller (9a) fasste mit einem Rückblick die letzten Schuljahre zusammen. Zum Abschied gab er mit einem Zitat von Albert Einstein „Das Leben ist wie Fahrrad fahren, um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben“ den Schülern eine Lebensweisheit mit auf den Weg, die sie in schwierigen Zeiten begleiten soll. Daraufhin hielt F. Parowatkin (9b) ihre Rede. Sie hatte Freundschaft zum Thema, denn ihr fiel auf, dass niemand in der Klasse allein blieb trotz ständig fluktuierender Schülerzahlen in der Klassengemeinschaft. H. Baumann (10) griff die verschiedenen Formen von Bildung auf und kam auf die vielfältigen Möglichkeiten des akademischen und sozialen Lernens der letzten Jahre zu sprechen. Einen musikalischen Höhepunkt bereitete die Drummer-Session von Salvatore Celi (10) und Florian Krüger (10), die den Klang der Feier weit über den Schulhof hinaustrug.

Den Abschluss des offiziellen Rahmens bildete die Rede der Schulleiterin Nicole Floeder. Sie honorierte die Werkrealschüler, dass sie den niveauvollen Werkrealschulabschlusses erreicht haben und mit ihnen die Schulart Werkrealschule in Bad Mergentheim beendet wird. Einen Dank gab die Rektorin an die Eltern und Schüler der 9. Klassen, die als erster Gemeinschaftsschuljahrgang vor fünf Jahren an der Eduard-Mörike-Schule gestartet waren. Das Vertrauen der Eltern in die neu gebildete Schulart in Bad Mergentheim zahle sich nun aus.

Schließlich erkannte sie auch die Leistung der erst seit wenigen Jahren nach Deutschland zugezogenen Schüler an. Sie beendete ihre Rede mit dem Zitat „Um einen Unterschied im Leben eines anderen zu machen, musst du nicht klug, reich, schön oder perfekt sein, du musst dich einfach nur kümmern“ und gab den Schülerinnen und Schülern damit auf den Weg, dass zu einer erfolgreichen Schulgemeinschaft mehr dazugehört als nur die akademische Ausbildung – menschliche Wärme, Verständnis und Unterstützung sind Erinnerungen, die auch ein Leben lang bleiben. Natürlich spielte das Thema Corona bei allen Reden eine Rolle und was für Leistung jeder Einzelne/jede Einzelne in dieser Homeschooling-Zeit der vergangenen zwei Jahre erbracht hatte. In diesem Rahmen wurden auch die Schulsozialarbeiterin F. Karakoc und die Schulsekretärin F. Weiter geehrt.

Sehr gute Leistungen

Einen Preis für sehr gute Leistungen bekamen Thu-Phuong (10) und Fiorela Bajrami (9b). Eine Belobigung für einen guten Notendurchschnitt bekamen Hiba Aldroubi, Julius Denz und Nico Hügelschäfer aus der 10. sowie Waeel Khalti, Sarah Kmayha, Govand Nasraldin und Dilara Özer aus der 9b.

Eine Beurkundung für beste Prüfungsleistungen gab es für Fiorela Bajrami (9b) in Deutsch, Ellice Herz (9a) in Mathematik und Dilara Özer (9b) in Englisch. Den Sozialpreis in der 9a bekam Jázmin Bertus. Besondere Verdienste erlangte auch Emily Maag. Sie bekam den Preis für die beste Prüfungsleistung an der Werkrealschule in Deutsch und AES, den Preis für sehr gute Zeugnisleistung, den Sozialpreis mit einem Geschenk der Tauberphilharmonie Weikersheim sowie den Landespreis der Werkrealschule Baden-Württembergs in AES.

Salvatore Celi wurde für sein musikalisches Talent, das er bei der aktuellen aber auch bei vorangegangenen Abschlussfeiern mehrfach bewiesen hatte, ebenfalls mit einem Sonderpreis des Freundeskreises der Tauberphilharmonie Weikersheim ausgezeichnet. ems/par