Schlüsselfunktionen im Verein nicht besetzt

Löffelstelzen. Die 56. Mitgliederversammlung des SV Löffelstelzen fand im Sportheim der Fußballabteilung statt. Da durch Corona die beiden letzten Mitgliedervollversammlungen abgesagt werden mussten, gab es in dieser Versammlung einiges zu berichten.

Corona beschäftigte den Verein an allen Ecken und Enden. Im wirtschaftlichem Bereich brachen dem SV wichtige Veranstaltungen weg, wie das Stadtfest oder auch die Tennismeisterschaft. Dennoch mussten geplante und notwendige Arbeiten durchgeführt werden. Zum Einen wurde das Dach des Fußballsportheims saniert, das benötigte Baumaterial stellte die Stadt Bad Mergentheim noch im Haushalt 2019 zur Verfügung. So konnte im Sommer 2020 das Dach in Eigenleistung durch freiwillige Helfer erneuert werden. Weiterhin wurde im darauffolgenden Jahr eine Erneuerung des Trainingsplatzes unausweichlich. Dieser wurde letztmalig in den 90-er Jahren saniert.

Die Mitgliederzahlen sind in den „Coronajahren“ weitestgehend konstant geblieben, wobei sich eine leichte Verschiebung vom Fußball zum Tennis ausmachen lässt. Der amtierende Vorsitzende Thomas Nieswandt bedankte sich bei Ludwig Blank für die Organisation der Radfahrgruppe „Pedalos“, bei Rolf Weiß für sein Engagement in der Kinder-Schachgruppe und bei Christian Wenzel, der die Farben des SV als Schiedsrichter vertritt.

Der Kassenbericht nahm einen großen Teil der Versammlung in Anspruch, da über die Jahre 2019, 2020 und 2021 zu berichten war. Nach den ausführlichen Berichten durch den Gesamtverein-Kassier Rainer Blank und Fußballabteilungskassier Andreas Tremmel bescheinigten die Kassenprüfer Christian Müller und Michael Konrad, eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Die letzten Jahre konnten Dank der finanziellen Unterstützung durch die Landesregierung („Coronahilfen für Vereine“) und durch einen eisernen Sparkurs noch so gestaltet werden, dass nur ein geringer Verlust zu verzeichnen ist.

Abteilungsberichte

Vorsitzender Thomas Nieswandt gab stellvertretend den Bericht der Fußballabteilung ab. Auch hier galt es, die Entwicklung der letzten Jahre in der Zusammenarbeit mit dem VfB Bad Mergentheim darzustellen. Corona hat auch hier Spuren hinterlassen, so musste die Saison 20/21 abgebrochen werden. Die Saison 21/22 laufe weitgehend „störungsfrei“. Die Spielgemeinschaft stellt zurzeit zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft ist Tabellenführer und hat gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Die zweite Mannschaft kämpft in der B-Klasse um Punkte. Sollte der ersten Mannschaft der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen, wird die Mannschaft als VfB Bad Mergentheim in der Bezirksliga starten. Die Spielgemeinschaft zwischen dem SVL und dem VfB besteht dann weiterhin für die zweite Mannschaft in der B-Klasse. Sonstige Jugendmannschaften stellt der SV nicht. Die Jugendspieler spielen zusammen mit Edelfingen in einer Kooperation. Positiv sei die Entwicklung der Bambini zu sehen, hier sind zurzeit zahlreiche „Fußballtalente“ auf dem Löffelstelzer Berg im Training.

AH-Abteilungsleiter Christian Wenzel berichtete von den Aktivitäten, die 2019 noch auf dem Platz und vor allen Dingen abseits des Platzes zahlreich stattfanden. Die Aktivitäten in den folgenden Jahren wurden durch Corona ausgebremst.

Tennis-Abteilungsleiter Sebastian Heger gab in seinem Bericht einen kurzen Überblick auf das, was in den vergangenen Jahren in der Tennisabteilung an sportlichen und außersportlichen Aktivitäten vonstatten ging. Coronabedingt war man im Jahr 2021 nur mit drei Mannschaften im Spielbetrieb. Die gemeldeten Mannschaften waren dafür jedoch um so erfolgreicher: Die Damen 40 belegten in der Bezirksstaffel 1 den vierten Platz. Die Herren 30 wurden Meister in der Bezirksstaffel 1. Die Herren 60 konnten den Meistertitel in der höchsten Liga auf Verbandsebene, der Württembergstaffel, feiern. Nach den Abteilungsberichten dankte der Ehrenvorsitzende Egon Brand allen Aktiven für ihr Engagement im Verein und beantragte die Entlastung, welche einstimmig von den anwesenden Mitgliedern angenommen wurde.

Der Trend der nicht besetzten Funktionen im Verein hält immer noch an. So stellte Sebastian Heger sein Amt als Abteilungsleiter Tennis aus privaten Gründen zur Verfügung. Dies ist für den Verein um so bedauerlicher, da die Tennisabteilung durch die, in den letzten Jahren durchgeführten „Fast-Learning“- Kurse, einen tollen Aufschwung genommen hat. Rainer Blank stellte nach jahrzehntelanger Arbeit seine Aufgabe als Kassier Gesamtverein zur Verfügung. Für dieses Amt konnte Britta Müller gewonnen werden, die auch die „Tenniskasse“ engagiert führt. Ebenfalls hat Johannes Blank nach vielen Jahren sein Amt als Schriftführer der Fußballabteilung zur Verfügung gestellt. Hier ist es den Fußballern gelungen mit Boris Stolz ein Eigengewächs für diese Aufgabe zu gewinnen. Auch T. Göring hat sich bereit erklärt der Fußballabteilung zu helfen und übernimmt als Beisitzer im Abteilungsvorstand die Organisation des Sportheims. Nieswandt bedanke sich bei den ausscheidenden Funktionsträgern für ihr jahrelanges Engagement im Verein und überreichte eine kleine Aufmerksamkeit.

Bei den anschließenden Neuwahlen – sie fanden alle einstimmig statt – ist es dem SV gelungen, wenigstens die Arbeitsfähigkeit des Vereins und der Abteilungen zu sichern. Dauerhaft müsse aber daran gezweifelt werden, ob mit dieser dünnen Personaldecke der Verein in eine sichere Zukunft geführt werden kann. Schlüsselfunktionen im Verein konnten nicht besetzt werden, wie Fußballabteilungsleiter, Tennisabteilungsleiter und Freizeitabteilungsleiter, auch die Position des zweiten Vorsitzenden des SV ist vakant geblieben.

Im Anschluss überbrachte Thomas Tremmel Grüße vom Ortschaftsrat und sagte weiterhin die Unterstützung des Vereins durch die Gemeinde zu. Die Ehrungen der Vereinsjubilare wurden letztmalig auf der Jahresfeier des SV Löffelstelzen im Gemeindesaal 2020 vorgenommen. Die coronabedingten ausgefallenen Ehrungen mit den Jubilaren der letzten Jahre werden im Jahre 2023 auf der dann stattfindenden Jahresfeier nachgeholt.